Sammelband "Global Pop" Warum man nicht mehr von "Weltmusik" sprechen sollte

Olga Hochweis im Gespräch mit Carsten Beyer

Die Weltmusik hat sich emanzipiert und ist zum "Sound unserer Zeit" geworden, sagt Musikjournalistin Olga Hochweis. (TFF Rudolstadt / Jörg M. Unger)

Der Essayband "Global Pop" beschreibt das Phänomen "Weltmusik" in seiner ganzen Breite, ordnet es historisch ein und schließt an aktuelle Diskussionen an. Unsere Musikjournalistin Olga Hochweis beklagt aber, dass zu wenige Autoren außerhalb Europas daran beteiligt wurden.

Mitte der 1980er Jahre tauchte der Begriff der "Weltmusik" auf und ist seither umstritten. "Heute kann jeder sein Produzent sein überall in der Welt", sagt die Musikjournalistin Olga Hochweis im Deutschlandradio Kultur über die Veränderungen auf dem Musikmarkt. Die Verfügbarkeit musikalischer Sounds, etwa durch Sampling, führe zu extremen Wechselwirkungen in alle Himmelsrichtungen und zu "Musikhybriden jenseits jeder Ethnie zu etwas Transnationalem nicht zuletzt gerade im Pop". Die Weltmusik habe sich dadurch emanzipiert und sei zum "Sound unserer Zeit" geworden, sagt Hochweis. Deshalb passe der Begriff "Global Pop" heute viel besser.

Neue Perspektiven

"Global Pop" heißt auch das neue Buch, herausgegeben von den Politologen Claus Leggewie und Claus Meyer. "Das bringt eine Menge Perspektiven, ästhetische, soziale, ökonomische und es reicht thematisch von der Spiritualität bis hin zu dieser bewussten Vermarktung, etwa von Gipsy-Klischees", sagt Hochweis über den Band mit 40 Textbeiträgen unterschiedlicher Autoren. "Ein ganz komplexes Feld, das natürlich auch Einfluss nimmt auf den Stil, in dem diese Artikel geschrieben sind, manchmal etwas akademisch." Aber die Lektüre rege dazu an, das Geschriebene musikalisch nachzuvollziehen.

Eurozentrische Auswahl der Autoren

Hochweis kritisierte allerdings, dass die Auswahl der Autoren sehr eurozentrisch ausgefallen sei und sie Beiträge aus internationaler Perspektive vermisst habe. Auch einige Regionen, wie Südamerika oder Südosteuropa kämen in dem Werk ebenfalls zu kurz.

Hrsg. Claus Leggewie und Claus Meyer: Global Pop - Das Buch zur Weltmusik, J.B. Metzler Verlag 2017, 29,95 Euro.