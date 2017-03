Sängerin Gitte Haenning "Endlich alt genug für Jazz"

Gitte Haenning im Gespräch mit Katrin Heise

Gitte Haenning (Agentur Charis )

Heute singt sie Jazz und niveauvollen Pop und macht sogar Theater: Gitte Haenning. Die Phase ihrer großen Popularität liegt in den 70er- und 80er-Jahren, als die dänische Sängerin für ihre Schlager bekannt war.

Im Alter von acht Jahren schmetterte sie im Duett mit ihrem Vater den Song "Ich heirate Papi" und wurde damit über Nacht zum berühmtesten Kinderstar in Skandinavien: die dänische Sängerin Gitte Haenning. Heute sagt sie, der frühe Ruhm habe sie von ihrem musikalischen Weg abgebracht. Denn schon als junges Mädchen liebte sie den Jazz – durfte aber nur in kleinen Kopenhagener Musikclubs auftreten. Weil der Vater und die Manager wussten: mit gefühlvollen Schlagern lässt sich mehr Geld verdienen.

"Ich will 'nen Cowboy als Mann"

Gittes Durchbruch in Deutschland kam 1963 mit dem Hit: "Ich will 'nen Cowboy als Mann". Es folgte eine jahrzehntelange Schlager-Karriere, mit Rex Gildo an ihrer Seite, regelmäßigen Auftritten in der Hitparade, Engagements in TV und Film und Evergreens wie "So schön kann doch kein Mann sein". Erst Ende der 80er-Jahre löste sich die Sängerin mehr und mehr vom Schlager, fand zurück zu ihren Wurzeln und verkündete schließlich ihrem Publikum: "Endlich bin ich alt genug für Jazz!"