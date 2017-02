Sänger und Bassist John Wetton gestorben

Mittwoch, 1. Februar 2017

Der irische Dramatiker und Romanautor Sebastian Barry hat den Costa-Literaturpreis gewonnen. Der 61-jährige wurde für seinen Roman "Days Without End" ausgezeichnet. Das gab die Jury in London bekannt. Der Roman spielt im Amerika der 1850er Jahre. Es geht um zwei Männer, die gemeinsam im amerikanischen Bürgerkrieg kämpfen, zu Zeugen des brutalen Umgangs mit den amerikanischen Ureinwohnern werden - und eine homosexuelle Beziehung führen. Barry ist der erste Roman-Autor, der bereits zum zweiten Mal mit dieser Auszeichnung bedacht wird. 2008 erhielt er den Costa-Literaturpreis für den Roman "The Secret Scripture". Der Costa-Literaturpreis ist mit 30 000 Britischen Pfund (umgerechnet 35 000 Euro) dotiert.

Das Berliner Lollapalooza-Festival findet am 9. und 10. September auf der Rennbahn Hoppegarten vor den Toren der Hauptstadt statt, der dritte Austragungsort in drei Jahren. Das populäre US-Festival wurde 1991 von Jane's Addiction-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen. 2015 feierte es auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere. Wegen der dort errichteten Flüchtlingsunterkünfte musste das Lollapalooza im vergangenen Jahr in den Treptower Park umziehen, wo es vorab zu enormen Protesten der Anwohner gekommen war.

Heribert Germeshausen folgt auf Jens-Daniel Herzog

Die Dortmunder Oper ist auf der Suche nach einen Nachfolger für den scheidenden Intendanten Jens-Daniel Herzog fündig geworden. Im kommenden Jahr soll ihn der Heidelberger Operndirektor Heribert Germeshausen ersetzen. Herzog wiederum wird neuer Chef des Staatstheaters Nürnberg. Dem Wechsel Germeshausens muss der Stadtrat am 6. April noch zustimmen, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Germeshausen war 2011 nach Heidelberg gekommen. Zuvor hatte er am Theater in Koblenz, bei den Salzburger Festspielen, an der Oper in Bonn und am Theater Dessau gearbeitet. In Heidelberg ist Germeshausen auch künstlerischer Leiter des Barockfestivals "Winter in Schwetzingen".