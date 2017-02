Russische Popmusikszene Der Sound von Ost-Europa für westliche Ohren

Céline Massy im Gespräch mit Carsten Rochow

Die Schweizerin Céline Massy vom Label Belka Records. (Deutschlandradio / Carsten Rochow)

Bei dem Namen "Parks, Squares and Alleys" denkt man zuerst an eine Band aus England oder den USA. Tatsächlich kommt die Indie-Dream-Pop-Gruppe aus Russland - genau wie zehn weitere Bands, die auf der Compilation "Russian-Tour" versammelt sind. Die Idee zum Album hatte eine Schweizerin, deren Motto es ist: "Bringing The Eastern Sound To Western Ears".

"Bringing The Eastern Sound To Western Ears" hat sich das Label Belka Records aus Moskau und Paris auf die Fahnen geschrieben, also Klänge aus dem Osten im Westen Gehör verschaffen wie auf der "Russian-Tour".

Hinter Belka Records steckt überraschenderweise eine Schweizerin: Céline Massy lebt seit drei Jahren in Moskau und hat davor schon häufig das Land bereist.

Sie arbeitet eigentlich in der Hotelbranche. Als sie vor drei Jahren nach Moskau zog, ging sie als Musikfanatikerin auf Konzerte. Sichon bald wollte nicht nur Zuhörerin sein, sondern die Bands darin zu unterstützen, ihre Musik in der ganzen Welt bekannt zu machen - was sie nun tut.