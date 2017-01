Russisch-orthodoxe Weihnachten "Enge Beziehungen zwischen Staat und Kirche"

Theologe Thomas Bremer im Gespräch mit Ute Welty

Wladimir Putin und Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxe Kirche (picture alliance / dpa - Maxim Shipenkov)

Die russisch-orthodoxe Kirche feiert Weihnachten erst am 6. und 7. Januar. Auch Präsident Wladimir Putin geht zum Fest in der Kirche. Nicht nur das zeige, wie eng die Beziehung zwischen Kirche und Staat sei, erklärt der Ostkirchenkundler Thomas Bremer.

Im heutigen Russland gibt es nach Einschätzung des Ostkirchenkundlers Thomas Bremer eine enge Beziehung zwischen Staat und Kirche. Das äußere sich nicht nur darin, dass Präsident Wladimir Putin am heutigen russisch-orthodoxen Weihnachtsfest am Gottesdienst in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale teilgenommen habe.

Kirche und Staat setzen auf Unterstützung des Volkes

"Wir wissen natürlich nicht, wie tief die Religiosität von Putin wirklich ist", so der Wissenschaftler im Deutschlandradio Kultur. Aber Putin sei Kirchgänger und nicht nur zu Weihnachten in der Kirche. Wichtiger sei, dass sowohl die Kirche als auch die Regierung in den meisten Fragen relativ große Zustimmung von Seiten der Bevölkerung genießen. "Die Kirche versteht sich als Vertreterin des russischen Volkes, aller Orthodoxen und damit der großen Mehrheit, und sieht die jetzige Regierung als eine Regierung, die diese Interessen auch hochhält und vertritt", so Bremer, der Professor für Ökumene, Ostkirchenkunde und Friedensforschung an der Universität Münster ist.

Die russisch-orthodoxe und die serbisch-orthodoxe Kirche halten am alten julianischen Kalender fest. Sie feiern Christi Geburt am 6. und 7. Januar. Dieser Unterschied sei inzwischen auch eine Frage der Identität, erklärt Bremer. "Man sagt dann, das Andere ist westlich, und das ist unser Weihnachten sozusagen."

Rückbesinnung auf das Religiöse

Die Kommunisten hatten versucht, Weihnachten und andere religiöse Feste abzuschaffen und durch bürgerliche Feste wie Neujahr zu ersetzen. "Doch nach der Wende war es so, dass viele Menschen eine neue Identität, eine neue Beheimatung gesucht haben, und viele haben die eben in der Kirche gefunden", so Bremer. Zu Bedenken gab der Wissenschaftler aber, dass die Kirche in Russland zwar hohes Ansehen genieße, die Anzahl derer die regelmäßig in die Kirche gehen, sei aber nicht viel höher als bei uns.