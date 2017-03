Roman Trekel und Birgid Steinberger bei der Intern. Hugo Wolf Akademie Nur wer die Sehnsucht kennt

Aufzeichnung aus Stuttgart

Der Bariton Roman Trekel (Imagem/IHWA)

Bei diesem Liederabend der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart sangen Roman Trekel und Birgid Steinberger Goethe-Vertonungen des Namensgebers. Am Klavier Marcelo Amaral.

Die Internationale Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart ist ein Forum für die aparte Gattung des Kunstliedes. Zu Ehren ihres Namenspatrons präsentiert die Akademie regelmäßig Werke der großen Liedkomponisten von Schubert bis Schönberg. Aber sie setzt sich auch für das hierzulande wenig beachtete Liedrepertoire jenseits des deutschen Sprachraums ein, wo es erstaunlich viel zu entdecken gibt. Aber natürlich spielt auch der Namenspatron Hugo Wolf eine gewichtige Rolle im Konzertangebot der IHWA.

An diesem Abend in der Staatsgalerie Stuttgart gab es ausschließlich Werke des Autorenduos Goethe-Wolf. Große Literatur also in Verbindung mit großartiger Musik. Die Interpreten waren ausgewiesene Liedspezialisten. Die Sopranistin Birgid Steinberger ist überwiegend in Wien tätig, der Bariton Roman Trekel arbeitet hauptsächlich in Berlin. Beide singen sowohl Oper als auch Orchester- und Klavierlieder und geben ihre Kenntnisse als Hochschullehrer weiter. Marcelo Amaral wiederum zählt zu den gefragtesten Liedpianisten auf internationaler Ebene. Der aus Brasilien stammende Musiker gehört zum Künstlerischen Beirat der IHWA und unterrichtet an der Nürnberger Musikhochschule.

Staatsgalerie Stuttgart

Aufzeichnung vom 9. März 2017

Hugo Wolf / Johann Wolfgang von Goethe

Aus "Wilhelm Meister"

Der Sänger

Philine – Singet nicht in Trauertönen

Harfenspieler

I. Wer sich der Einsamkeit ergibt

II. An die Türen will ich schleichen

III. Wer nie sein Brot mit Tränen aß

Mignon

I. Heiß mich nicht reden

II. Nur wer die Sehnsucht kennt

III. So lass mich scheinen

Mignon: Kennst du das Land

Prometheus

Frech und Froh I. Mit Mädeln sich vertragen

Frech und Froh II. Liebesqual verschmäht mein Herz

Blumengruß

Gleich und Gleich

Frühling übers Jahr

Phänomen

"West-östlicher Divan" – aus dem Buch Suleikas

Hätte ich irgend wohl Bedenken

Hochbeglückt in deiner Liebe

Wenn ich dein gedenke

Genialisch Treiben

Als ich auf dem Euphrat schiffte

Locken, haltet mich gefangen

Nimmer will ich dich verlieren

Birgid Steinberger, Sopran

Roman Trekel, Bariton

Marcelo Amaral, Klavier