Kulturnachrichten

Dienstag, 24. Januar 2017

Roland Emmerich drohen fünf "Goldene Himbeeren" Deutscher Regisseur kam gleich mehrfach in die Vorauswahl für die Spott-Trophäe Sein Science-Fiction-Film "Intependence Day: Wiederkehr" wurde in Los Angeles als schlechtester Film und als schlechteste Filmfortsetzung des Jahres 2016 nominiert. Außerdem erhielt der Deutsche weitere Zuschläge für seine Regie, das Drehbuch und seine Nebendarstellerin Sela Ward. Noch häufiger als "Independence Day: Wiederkehr" dürfte Ben Stillers "Zoolander No. 2" zum Zuge kommen. Seine Komödie wurde in neun Kategorien nominiert, gefolgt von "Batman V Superman: Dawn of Justice" mit acht Zuschlägen. Die Nominierung für die "Goldene Himbeeren" und deren Verleihung findet jeweils einen Tag vor denen der Oscars statt.

Deutscher Bühnenverein wählt neuen Präsidenten Vorgängerin Barbara Kisseler starb 2016 Der Deutsche Bühnenverein will am Dienstag in Erfurt einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin wählen. Die Wahl wird notwendig, weil die bisherige Präsidentin und Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler im Oktober 2016 gestorben ist. Sie hat den Bühnenverein von Mai 2015 bis zu ihrem Tod geleitet. Die Organisation hat nach eigenen Angaben rund 470 Mitglieder. Unter ihrem Dach sind unter anderem die Staats- und Stadttheater, private Spielstätten, die Träger der Theater sowie Rundfunkanstalten vereint.