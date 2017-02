Rockpoet Wolf Maahn "Die Texte spielen für die Fans eine wahnsinnige Rolle"

Wolf Maahn im Gespräch mit Carsten Rochow

Der Musiker und Sänger Wolf Maahn (dpa / picture alliance / Oliver Berg)

Denken wir an etablierte Rockmusiker, die deutsch singen und sich Themen auch kritisch widmen, sind wir ganz schnell bei Wolf Maahn. Er gehört ohne Zweifel zu den profiliertesten und beliebtesten Musikern Deutschlands.

Seit 35 Jahren bringt Wolf Maahn unter seinem Namen Schallplatten heraus. Vor anderthalb Wochen ist das langersehnte Album "Live & Seele" erschienen. Diesem cleveren Wortspiel lässt sich entnehmen, dass es sich dabei um ein Live-Album handelt. Das ausverkaufte Konzert vor knapp einem Jahr im Kölner "Gloria" ist jetzt also zu Hause erleben.

Wolf Maahn erzählte uns im Gespräch vom Live-Erlebnis, warum er seine Musiker vor dem Konzert mit Absicht ein wenig nervös macht und weshalb seinen Fans die Texte so wichtig sind:

"Musik ist für mich viel wichtiger und sagt mir auch mehr und direkter was. Aber natürlich brauche ich, wenn ich dazu singen will, auch Texte. Ich will jetzt auch nicht irgend 'nen Scheiß singen, also überlege ich mir dann was Vernünftiges, was eben auch die Stimmung des Liedes trifft, und da feile ich dran rum. Ich merke an der Fanpost, dass die Texte eine wahnsinnige Rolle inzwischen spielen und Beziehungen wieder zusammen kommen und Ähnliches. Also wirklich eine große, große Wirkung. Das muss man sich mal vorstellen, durch ein Lied von mir vertragen sich zwei Leute wieder und sind wieder zusammen. Das ist ja irre! Aber vielleicht ist es doch eher die Musik, dass das passiert, und der Text ist eher nur so Illustration dazu."

