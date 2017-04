Robert Zollitsch "Ich habe dem Tod ins Auge gesehen"

Moderation: Ulrike Timm

Erzbischof Robert Zollitsch gehörte zu den nachdenklichen Kirchenoberen (dpa picture alliance / Boris Roessler)

Tod, Vertreibung und Flucht lernte Robert Zollitsch schon als kleiner Junge kennen. Später prägte er als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz die Katholische Kirche in Deutschland. "Im guten Sinne konservativ" sei er, sagt er von sich selbst.

Es war eine Kindheit mit Flucht und Vertreibung: Der ehemalige Erzbischof von Freiburg, Robert Zollitsch, erlebte als Donauschwabe im ehemaligen Jugoslawien die Verfolgung seiner Volksgruppe durch Titos Partisanen-Armee. 1946 floh die Familie nach Deutschland. Zollitsch studierte in den 60er-Jahren Katholische Theologie und wurde zu einem der führenden Kirchenmänner des Landes.

"Offen für Wege nach vorn"

Er gilt als liberaler Geistlicher - er selbst nennt sich "im guten Sinne konservativ, dabei offen für Wege nach vorn". Von 2008 bis 2014 war er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und hat mit seinen Positionen für viel Diskussionen gesorgt. So bezeichnete er den Zölibat gleich zu Amtsantritt als "theologisch nicht notwendig" und forderte mehr Auseinandersetzung der Kirche mit neuen gesellschaftlichen Realitäten.

Robert Zollitsch im Studio von Deutschlandradio Kultur. (Deutschlandradio / Manuel Czauderna)

Über seine Kindheit im donauschwäbischen Dorf Filipovo, seine Laufbahn in der Katholischen Kirche und sein Engagement für ein Europa ohne Nationalismus unterhält sich Ulrike Timm mit Erzbischof Robert Zollitsch - in unserer Sendung "Im Gespräch", am 18.4.2017 um 9.07 Uhr.