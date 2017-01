Religionen vom 29. Januar 2017 Kirche in Ostdeutschland

Moderation: Philipp Gessler

Der evangelische Dom St. Nikolai in Greifswald (dpa / Stefan Sauer)

Greifswald, Dresden und Bautzen: In dieser Woche sieht sich "Religionen" die Situation der Kirche in Ostdeutschland an. Im Interview spricht der katholische Publizist Andreas Püttmann über die AfD – die im Osten der Republik ihre stärksten Wahlergebnisse erreicht hat.

Schatten der Vergangenheit

Die Greifswalder Kirche und ihre Stasi-Verbindungen

Von Michael Hollenbach

Priester, Bürgerrechtler, Lateinlehrer, Moderator

Ein Porträt des Dresdner Brückenbauers Frank Richter, der mit allen reden kann, selbst mit Pegida-Fans.

Von Josefine Janert

In St. Petri gibt es alles doppelt

Ein Gitter, ein Gotteshaus, zwei Konfessionen: Seit Jahrhunderten feiern Protestanten und Katholiken im Bautzener Dom ihren Glauben – gemeinsam und doch getrennt.

Von Adolf Stock

"Als Christ kann man die AfD nicht mehr wählen"

Ein Interview mit dem katholischen Publizisten und Politikwissenschaftler Andreas Püttmann zum schwierigen Umgang der Kirche mit den Rechtspopulisten

Von Philipp Gessler