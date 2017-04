Religionen vom 2. April 2017 Glauben und Zweifel

Nicht nur Buddhisten suchen spirituelle Erfahrungen in der Meditation (dpa / picture alliance / Gero Breloer)

Wie ein Priester mit der Volkskirche abrechnet, was ein spirituelles Testament ist und wie Buddhisten in Serbien leben - "Religionen" beschäftigt sich in dieser Woche mit ungewöhnlichen Erfahrungen.

"So kann ich nicht Pfarrer sein"

Ein katholischer Priester rechnet mit der Volkskirche ab

Gespräch mit Thomas Frings



Die Letzten Glaubensdinge regeln

Spirituelle Testamente

Von Ursula Reinsch



Streit um die letzte Ruhe

Die Friedhöfe auf dem Jerusalemer Zionsberg

Von Evelyn Bartolmai



Buddhisten in Serbien

Von Danja Antonovic