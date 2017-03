Religionen vom 19. März 2017 Von Geistern und Geistesgaben

Moderation: Anne Françoise Weber

Um Frömmigkeit und Spiritualität geht es in dieser Woche in "Religionen", um Martin Scorsese, Mel Gibson und Kino mit Mission. Um Geister, die Bilder malen und die religiöse Inspiration im Werk von Jan Toorop.

"Von Seiten christlicher Kirchen ist Homosexuellen viel Unrecht geschehen."

Der neue Vorsitzende der Evangelischen Allianz, Ekkehart Vetter, sieht dennoch Homosexualität in der Bibel "nicht in positiver Beziehung zum Willen Gottes". An der Spitze des größten evangelikalen Dachverbands will er einen Akzent auf Mission setzen und Kontroversen nicht aus dem Weg gehen.

Kino mit Mission

Zur Zeit boomt der fromme Film - mit "Silence" von Martin Scorcese und "Hacksaw Ridge" von Mel Gibson und demnächst der Verfilmung des evangelikalen Glaubensbestsellers "Die Hütte".

Von Kirsten Dietrich

Geister malen Bilder

In der Golden Gate Spiritualist Church nehmen Menschen als Medien Kontakt mit Verstorbenen auf.

Von Arndt Peltner

Menschenfischer und Seelenabgründe

Eine Ausstellung im Berliner Bröhan-Museum zeigt, wie religiös inspiriert die Werke des niederländischen Symbolisten Jan Toorop sind.

Von Rocco Thiede