Religionen vom 12. März 2017 Reformation für Nicht-Protestanten

Moderation: Kirsten Dietrich

Magneten mit dem Porträt Martin Luthers aus einem Cranach-Gemälde (dpa/picture-alliance/Sebastian Kahnert)

In Hildesheim fand am Samstag der Versöhnungsgottesdienst "Healing of Memories" statt. Was die Reformation den Nicht-Protestanten bieten kann, ist deshalb unser Schwerpunkt-Thema. In Kairo etwa wurden für eine Ausstellung Luther- und Calvin-Zitate ins Arabische übersetzt.

Gelungene Versöhnung?

Eine Bilanz von "Healing of Memories"

Kirsten Dietrich spricht mit Philipp Gessler über seine Eindrücke aus Hildesheim

Brennen für den Glauben

Reformation in Österreich

Von Klaus Prömpers

Das Alte Testament auf Wienerisch

Von Stefan May

Kann man glauben, wenn man grundsätzlich an Gott zweifeln muss?

Katholische Anfragen an Luther und an die Theologie überhaupt

Kirsten Dietrich im Gespräch mit Heiner Geißler

Zitate der Reformation

Luther und Calvin in Kairo

Von Cornelia Wegerhoff