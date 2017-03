Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. März 2017

Rekorderlös für Klimts "Bauerngarten" Fast 57 Millionen Euro war der dritthöchste Preis bei einer europäischen Versteigerung Gustav Klimts Landschaftsbild "Bauerngarten" erzielte beim Londoner Aukionshaus Sotheby's mit 47,9 Millionen Pfund, umgerechnet 56,7 Millionen Euro, einen Rekordpreis. Das meldete der ORF. Der Schätzwert des Bildes lag bei 35 Millionen. Am Ende erzielte "Bauerngarten" laut Sotheby's den dritthöchsten Preis, der jemals bei einer europäischen Versteigerung für ein Bild gezahlt wurde. Das Werk aus der goldenen Periode des symbolistischen Malers entstand 1907 am Attersee und hatte sich zuvor 20 Jahre in Privatbesitz befunden. Kurz vor der Versteigerung hatte es dann das Auktionshaus erworbern. Neben "Bauerngarten" kam auch Klimts Frühwerk "Mädchen im Grünen" unter den Hammer. Für 5 Millionen Pfund bekam die Wiener Klimt Foundation den Zuschlag. Damit wird das Bild nach Österreich zurückkehren.

Tilman Rammstedt gewinnt Preis der Literatour Nord Der Roman "Morgen mehr" erschien zunächst als Fortsetzung im Internet Der in Berlin lebende Schriftsteller Tilman Rammstedt erhält den mit 15 000 Euro dotierten Preis der Literatour Nord. Das teilte das Literaturhaus in Hannover mit. Rammstedt, Bachmann-Preisträger und eine zeitlang auch virtueller Stadtschreiber in Oldenburg, wird unter anderem für seinen 2016 erschienenen Roman "Morgen mehr" ausgezeichnet. Rammstedt schrieb und veröffentlichte das Buch zunächst als Fortsetzungsroman im Internet und über Whatsapp. Das Experiment wurde viel beachtet, mehr als 2000 Abonnenten verfolgten die Entstehung von "Morgen mehr" und sahen Rammstedt beim Schreiben zu. Die Literatour Nord ist eine Lese-Tournee mit Wettbewerbscharakter durch Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg und Hannover. Der Preis der Tournee wird von der VGH-Stiftung vergeben, bisher unter anderem auch an Robert Gernhardt, Bodo Kirchhoff, Jenny Erpenbeck und Ulrich Schacht.

Fotograf David Rubinger ist tot Der gebürtige Wiener starb mit 92 Jahren in Jerusalem Sein Archiv ist das Gesellschaftsbild Israels: An die 500.000 Fotos hat David Rubinger im Laufe seines Lebens gemacht. Nach kurzer Krankheit ist der 1924 geborene Rubinger in Israel gestorben. 1939 war der 15jährige aus Österreich nach Palästina geflohen und hatte in seiner Zeit als Soldat in der britischen Armee mit dem Fotografieren begonnen. Anfang der 50er Jahre machte er sein Hobby zum Beruf, arbeitete zunächst für die israelische Presse, dann auch für internationale wie das "Time-Magazin" und hielt über Jahrzehnte die Ereignisse im Nahen Osten fest. "Sein vielfältiges und erfülltes Leben war geprägt von Menschlichkeit, Neugier und Leidenschaft sowie stets Liebe und Fürsorge für seine Familie und Freunde. Wir sind dankbar für alles, was David für uns getan und bedeutet hat, und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren", schreibt seine Famile zum Abschied.

Veranstaltungsverbot für Oscar-Panne Verantwortliche dürfen nie wieder an der Gala teilnehmen Die für die Oscar-Panne verantwortlichen Mitarbeiter der Rechnungsprüfungsfirma PwC sind von der Film-Akademie lebenslang von der Verleihungs-Veranstaltung ausgeschlossen worden. Das teilte die Präsidentin der Akademie, Cheryl Boone Isaacs, mit. Eine künftige Zusammenarbeit mit PricewaterhouseCoopers unterliege weiterer Überprüfung. Die Wirtschaftsprüfer berechnen und übermitteln seit 83 Jahren die Oscar-Gewinner. In diesem Jahr hatten die PwC Mitarbeiter Brian Cullinan und Martha Ruiz den falschen Umschlag an die Schauspieler Warren Beatty und Faye Dunaway weitergegeben.

Alec Baldwins Trump-Satire bald auch als Buch Der 58jährige Hollywood-Schauspieler baut seinen Erfolg aus Es scheint die Rolle seines Lebens zu sein: Alec Baldwin als Donald Trump. In der TV-Show "Saturday Night Live" parodiert der Schauspieler den US-Präsidenten. Unterstützt von Schriftsteller Kurt Andersen soll im November das Buch zur Satire erscheinen. Der englische Arbeitstitel lautet "You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump". Übersetzt heißt das in etwa: "Man kann sich Amerika nicht ohne mich vorstellen: Die wirklich gigantische Hintergrund-Geschichte über mein fantastisches erstes Jahr als Präsident Donald J. Trump".

Leipzig und Boston rücken musikalisch zusammen Veranlasst hat das Dirigent Andris Nelsons Die Gewandhauskapelle und das Boston Symphony Orchestra werden umfangreich miteinander kooperieren. So soll es neben gemeinsamen Gastspielen auch gemeinsam in Auftrag gegebene Kompositionen und den Austausch von Musikern geben, teilte der amtierende Direktor des Bostoner Orchesters und designierte Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons mit. Der 38jährige Lette will zudem in beiden Städten ein "Mini-Festival" mit Musik, Vorträgen, Filmen und Diskussionsrunden ins Leben rufen.

Aktionskünstler Gustav Metzger gestorben Der gebürtige Nürnberger wurde 90 Jahre alt Der Erfinder der Begriffe "auto-destruktive" und "auto-kreative"-Kunst, Gustav Metzger ist tot. Das berichtet der "Guardian" unter Berufung auf die Sprecherin des Künstlers. Metzger, der 1926 in Deutschland geboren wurde, war 1939 von seinen jüdischen Eltern vor den Nationalsozialisten in Großbritannien in Sicherheit gebracht worden. In Cambridge hatte Metzger Kunst studiert und sich in der Künstlerkommune "King's Lynn" zum künstlerisch-politischen Aktivisten entwickelt. Aus dieser Haltung resultierte seine Idee eines Kunstwerks, das sich selbst überlassen bleibt. In diesem Sinne plante er eine Stahlskulptur, die sich infolge von Umweltzerstörung auflöst oder die Projektion von bewegten Bildern, die sich durch Flüssigkeitskristalle permanent verändern.

Pritzker-Preis geht nach Spanien Architekten-Trio bekommt weltweit wichtigsten Architekturpreis Der renommierte Pritzker-Preis für Architektur geht dieses Jahr an die drei spanischen Architekten Rafael Aranda, Carme Pigem und Ramon Vilalta. Das Trio arbeitet seit fast 30 Jahren zusammen und schaffe "emotionale und auf Erfahrung beruhende" Bauten, sagte Stiftungs-Präsident Tom Pritzker zur Entscheidung der Jury. Es ist das erste Mal, dass die mit 100 000 Dollar dotierte, weltweit wichtigste Architektur-Ehrung an drei Architekten vergeben wird. Grund für die Entscheidung sei die intensive, gemeinschaftliche Art der Zusammenarbeit, hieß es in der Mitteilung der Stiftung. Zu den bekanntesten Projekten von Aranda, Pigem und Vilalta zählen das La Cuisine Art Center im französischen Nègrepelisse, das Soulages Museum im französischen Rodez und der Kindergarten El Petit Comte im spanischen Besalú.

Twitter setzt Algorithmen gegen Hasskommentare ein Netzaktivisten warnen aber vor Zensur Im Kampf gegen Hasskommentare und Belästigungen setzt der Kurznachrichtendienst Twitter künftig auch auf Computerprogramme statt nur auf Meldungen anderer Nutzer. Durch spezielle Algorithmen ermittelte Accounts könnten vorübergehend eingeschränkt werden, schrieb der zuständige Manager Ed Ho im Firmenblog. So könnten Tweets der automatisch erkannten Nutzer für eine bestimmte Zeit nur für Follower sichtbar sein - und nicht mehr für die Allgemeinheit. Die Technik werde wohl manchmal Fehler machen, aber Twitter arbeite täglich an Verbesserungen, erklärte Ho. Der Kurznachrichtendienst steht wie sein größerer Rivale Facebook unter Druck, mehr gegen Volksverhetzung, Schikanierungen und gefälschte Nachrichten (Fake News) zu tun. Netzaktivisten warnen aber vor Zensur. Twitter hat sich bislang auf Meldungen von Nutzern verlassen, um gegen einen Missbrauch des Dienstes vorzugehen. Entsprechende Accounts wurden gesperrt oder gelöscht.

Sohn von Nazi-Funktionär gibt geraubte Kunst zurück Kunstwerke werden voraussichtlich in Krakau ausgestellt Der Sohn des einstigen hochrangigen Nazi-Politikers Otto von Wächter hat drei von seiner Familie geraubte Gemälde an Polen zurückgegeben. Die im Zweiten Weltkrieg entwendeten Kunstwerke würden von Experten untersucht und anschließend voraussichtlich in Krakau ausgestellt, teilte die Regionalbehörde der südpolnischen Stadt mit. Dort waren sie von der Familie des aus Österreich stammenden NS-Politikers und SS-Führers Otto von Wächter, der unter dem Nazi-Regime zeitweise Gouverneur in Krakau war, mitgenommen worden. Freiwillig hatte sein Sohn Horst von Wächter das Diebesgut am Wochenende den polnischen Behörden übergeben und an andere deutsche und österreichische Nachfahren von Nazis appelliert, seinem Beispiel zu folgen. Dass ein Nachkomme Raubkunst zurückgebe, sei in der südpolnischen Region ein Präzedenzfall, hieß es von der polnischen Behörde. Bei den Gemälden handelt es sich den Angaben zufolge um eine Landkarte Polens aus dem 18. Jahrhundert sowie ein Aquarell des Krakauer Potocki-Palasts "Pod Baranami" aus dem 19. Jahrhundert, auf dessen Rückseite die Ehefrau Charlotte von Wächter handschriftlich vermerkt hatte: "Blick auf Potocki-Palast - mitgenommen aus Krakau 1939".

Medien Radionutzung weiter auf hohem Niveau Die Nutzung des Hörfunks in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Von Montag bis Freitag hört jeder Bürger ab zehn Jahren im Schnitt 189 Minuten Radio. Dies geht aus den in Frankfurt veröffentlichten Eckdaten der neuen Media-Analyse (MA) hervor. Bei der letzten Erhebung im Juli vergangenen Jahres waren es 190 Minuten gewesen. Allerdings ist die Gesamtzahl der werktäglichen Radio-Hörer leicht auf 56,627 Millionen zurückgegangen. Bei der vorangegangenen MA waren es 370.000 Hörer mehr. Der Hörfunk erreicht damit 78,1 Prozent (Juli 2016: 78,7 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung. Medien- und Werbewirtschaft ermitteln zweimal im Jahr die Reichweiten der Sender - auf UKW, DAB+ und im Internet. Die MA 2017/I basiert auf fast 70.000 Interviews. Die detaillierten Hörerzahlen für öffentlich-rechtliche und private Wellen werden am 8. März veröffentlicht.