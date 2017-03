Rekord-Buchvertrag Die Obamas schreiben Geschichten aus dem Weißen Haus

US-Präsident Obama und seine Frau Michelle schreiben jetzt an ihren Erinnerungen. (picture alliance / dpa / Drew Angerer)

Wir wissen jetzt, was Barack und Michelle Obama als Nächstes tun werden: Das ehemalige First Couple der USA schreibt seine Geschichten aus dem Weißen Haus. Nach Informationen der "Financial Times" überstiegen die Gebote für das Memoiren-Doppelpack zuletzt 60 Millionen Dollar.

Das in New York ansässige Verlagshaus Penguin Random House hat einen der derzeit begehrtesten Buchverträge abgeschlossen. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, man die weltweiten Rechte für die gemeinsamen Memoiren des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und seiner Ehefrau Michelle erworben. Einzelheiten des Deals wurden nicht mitgeteilt.

FT Exclusive: An auction for two books by Barack and Michelle Obama tops $60m, a record for presidential memoirs https://t.co/GUL2VwkOj4 — Financial Times (@FT) February 28, 2017

Barack Obama hatte bei dem Verlag schon seine Bücher "Hoffnung wagen - Gedanken zur Rückbesinnung auf den American Dream" (2007) und "Ein amerikanischer Traum: Die Geschichte meiner Familie" (2004) veröffentlicht, die zum Teil Bestseller wurden. Michelle Obama brachte bereits ein Buch über Gartenarbeit unter anderem im Weißen Haus heraus.

Penguin Random House will publish forthcoming books by former President Barack Obama and Michelle Obama https://t.co/Au1NbRpQzg — The New York Times (@nytimes) March 1, 2017

Obamas Weggefährtin Hillary Clinton, zuletzt US-Außenministerin in seinem Kabinett, war mit verschiedenen Büchern hervorgetreten. Vor ihrer Kandidatur zur US-Präsidentschaftswahl veröffentlichte sie das Buch "Entscheidungen".