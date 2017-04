Re-Education Messer und Uhr

Eine Halluzination

Von Lutz Dammbeck

Teilnehmer der Spielshow "Spiel ohne Grenzen" im September 1970 in Berlin. (dpa / Martin Athenstädt)

In einer Sendung des deutschen Fernsehens erzählt Joachim Fuchsberger, dass die Spiele für seine erste Spielshow in der amerikanischen Psychiatrie entwickelt wurden.

Auf die Frage: "Und wieviel Patienten haben da zugeschaut?", antwortet Fuchsberger: "Eine ganze Nation! Eine psychisch gestörte Nation!" Waren die Deutschen, genauer die Westdeutschen, damals eine "psychisch gestörte Nation"? Eine Halluzination über heitere und ernste Spiele und die Ideengeschichte einer permanenten Revolution.

Regie: der Autor

Mit: Judith Engel, Peter Groeger, Fabian Hinrichs, Astrid Meyerfeldt, Sebastian Rudolph

Ton: Nikolaus Löwe

Produktion: RBB/Deutschlandfunk 2016

Länge: 51'05



(Wdh. v. 27.05.2016)

Lutz Dammbeck, geboren 1948 in Leipzig, Maler und Grafiker, seit 1976 auch Autor, Animator und Regisseur von Experimental- und Animationsfilmen. Beginnt 1978 die bis heute andauernde Arbeit am "Herakles Konzept", einem Gesamtkunstwerk aus Malerei, Film, Tanz, Fotografie, Text und Mediencollagen. 2005 Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste. Zuletzt: "Overgames" (Dokumentarfilm 2015). Lebt und arbeitet in Hamburg.