Alle sechs gefundenen Buchstaben sollten eine zweisilbige Bezeichnung für ein sensibles Werkzeug ergeben, das viele von Ihnen in unterschiedlichster Form auch zu Hause haben werden. Man bezeichnet so aber auch einen Menschen, der recht simpel ist.

1. Frage

Der erste Buchstabe versteckt sich im Titel einer Filmreihe, die auf einer erfolgreichen englischen Buchreihe einer englischen Autorin basiert, in der ein mit besonderen Talenten ausgestatteter Junge zum Teil furchterregende Abenteuer bestehen muss. Anfangs wollte das erste Buch der Reihe kein Verlag veröffentlichen, erst 1997 erschien es in einer Startauflage von nur 500 Exemplaren. "Hedwig‘s Theme" heißt die Musik, die Sie aus der Verfilmung des Stoffes in der Sendung hörten. Bitte schreiben Sie aus dem zweisilbigen Nachnamen der Titelfigur der Film- und Buchreihe den 1. Buchstaben auf.

2. Frage

Das zu erratende Werk verfasste /hat / hatte ein österreichischer Dirigent und Komponist im Jahr 1858 während seines Aufenthalts in St. Petersburg verfasst. Den Titel für die Komposition übernahm er von einer humoristischen Zeitschrift und führte sie zum ersten Mal in einem bekannten Wiener Gasthaus auf. Die Theater-Zeitung schrieb damals: "Seit Jahren dürfte keine Tanzkomposition von solcher Frische, humoristischer Färbung und pikanter Instrumentierung erschienen sein." Und tatsächlich zeichnet sich das Werk durch seine Leichtigkeit und in Musik umgesetzte Lebensfreude aus. Der Titel besteht aus drei Wörtern und Sie notieren bitte den 3. Buchstaben aus dem ersten Wort. Zu hören war eine Interpretation der Berliner Philharmoniker unter Leitung von Herbert von Karajan.

3. Frage

Der österreichische Musiker Feri Gillming arbeitete nach der Schule zuerst als Schauspieler und wurde Ende der Sechziger Jahre in Hamburg von einem Produzenten als Sänger entdeckt, der ihn wegen der Ähnlichkeit der Stimmen gern als eine Art neuen Freddy Quinn aufgebaut hätte. Letztendlich wollte der Gesuchte jedoch lieber seiner Leidenschaft für Countrymusik nachgehen. In diesem Genre landete er 1979 auch seinen bekanntesten Hit "Ruf’ Teddybär Eins Vier". Kennen Sie seinen Künstlernamen? Aus dem angenommenen Vornamen verwenden Sie entweder den 3. oder 4. Buchstaben. Sie hörten den Sänger mit dem Lied "Westwärts".

4. Frage

Wir suchen den Namen einer deutschen Stadt, die reich an Tradition und Kultur ist. Kein Wunder, kann sie doch auf eine über 2000 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Von den Römern gegründet war sie im späten Mittelalter Sitz einer reichen Handelsdynastie und Geburtsort vieler berühmter Persönlichkeiten, z.B. von Leopold Mozart oder Bertolt Brecht. Und sie ist Sitz einer bekannten Puppenbühne. Aus dem Städtenamen mit zwei Silben bringt Sie der 4. Buchstabe weiter.

5. Frage

1888 wurde in Paris ein französischer Schauspieler und Chansonier geboren, der im Laufe seiner Karriere in über 50 Filmen zu sehen war. Er begann in kleinen Clubs seiner Heimatstadt mit einem Chanson-Programm mit Tanzeinlagen und mit dieser Mischung war er später auch in vielen Hollywoodfilmen zu sehen. Der bekannteste hieß "Gigi", er heimste 1959 neun Oscars ein. Im Vornamen des Künstlers finden Sie den benötigten Buchstaben an 7. und im Nachnamen an 3. Stelle. Zu hören war er mit dem Song "La Barbe".

6. Frage

Zu guter Letzt hilft Ihnen noch ein amerikanischer Rocksänger, der 1948 als Sohn eines protestantischen Pfarrers in der US-Metropole Detroit geboren wurde. Ein Hardrock-Magazin nannte ihn einmal den "Prinz der Dunkelheit", ein Titel den sich Vincent Damon Furnier, der unter einem Künstlernamen bekannt ist, in fast 50 Jahren Bühnentätigkeit mit einer Rocktheatershow voller Gruseleffekte redlich verdient hat. Aus seinem Künstlervornamen passt nur der 2. Buchstabe in unseren Ratebegriff. Sie hörten ihn mit dem Lied "No More Mr. Nice Guy".

