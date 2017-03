Rätseln Sie mit! Zwei Silben, sieben Buchstaben

Früher war das, was wir suchen, aus Pappe. Aber nicht von Pappe - je nachdem, wohin man wollte. Das heute selten verwendete Wort wurde aus dem Französischen übernommen. Es kursieren zwei Schreibweisen; lassen Sie sich aber bitte davon nicht verunsichern, das wird nämlich erst zum Schluss relevant.

1. Frage

Wie lautet der Name eines österreichischen Musikers, der 1952 in Wien geboren wurde und zuerst eine Lehre als Siebdrucker machte, ehe er sich für die Musik entschied? 1971 gelang ihm mit dem Lied "Da Hofa" auf Anhieb ein Nummer Eins-Hit. Erst drei Jahre später konnte er an diesen Anfangserfolg mit dem Lied "Zwickt’s mi" und dem Album "Es lebe der Zentralfriedhof" anschließen. Seitdem gehört der gesuchte Musiker bis heute zu den populärsten Vertretern des Austro-Pop. Sie benötigen aus seinem zweisilbigen Nachnamen den 3. Buchstaben.

2. Frage

Nun zu einem Land, das seinen Namen den Römern verdankt und im 15. Jahrhundert nach wechselvoller Geschichte ein geeintes Königreich wurde. Bis ins frühe 20. Jahrhundert war es ein reines Agrarland, heute kennt jeder von uns seine Produkte. Ein weiteres Standbein ist der Tourismus, denn es ist ein vom Wetter verwöhntes Land, aus dessen dreisilbigem Namen Sie bitte den 5. Buchstaben mitnehmen. Sie hörten die Nationalhymne.

3. Frage

In Runde drei sollten Sie einen karibischen Musikstil und Tanzrhythmus erkennen. Er entstand im frühen 20. Jahrhundert auf den Inseln der englischen und französischen Kolonien. Auf Trinidad war diese Musikrichtung auch eine Art Kommunikationsmedium, über das Nachrichten verbreitet wurden. Der Rhythmus im 2/4-Takt trat seinen Siegeszug rasend schnell über die Inseln hinaus an und 1945 machten die Andrew Sisters diese Musik durch ihren Hit "Rum and Coca-Cola" auch in den USA einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Wie heißt dieser Musikstil? Der Name ist dreisilbig und der 3. Buchstabe daraus bringt Sie voran. Zu hören war das Lied "Smoke A Cigarette" von Lord Kitchener.

4. Frage

Sie hörten das Lied "Sirtaki" einer bekannten Kölner Musikgruppe, die in den Sechziger Jahren als Beatband angefangen hatte und sich im Laufe der frühen Siebziger zur Mundartgruppe mit humorvollen Liedern wandelte. Der Erfolg war phänomenal, vor allem im Rheinland. Eines ihrer bekanntesten Lieder war 1985 eine liebenswerte Betrachtung unseres Nachbarlandes Frankreich. Der Name der gesuchten Gruppe besteht aus zwei kölschen Wörtern und Sie notieren bitte den 2. Buchstaben aus dem ersten einsilbigen Wort.

5. Frage

1958 erschien im Kino ein Film, dessen Protagonist vor allem durch seine ruhige Vorgehensweise auffiel. Mehr als 30 Darsteller verkörperten diese Figur danach für Film und Fernsehen. Die erste Serie davon im deutschen Fernsehen stammte kurioserweise von der BBC und wurde 1965 mit Rupert Davis in der Hauptrolle ausgestrahlt. Vielleicht kennen Sie aber auch Jean Gabin oder Jean Richard in dieser Rolle. Vor nicht langer Zeit hat Rowan Atkinson den Part in einer Neuverfilmung übernommen. Sie hörten die Titelmelodie der gleichnamigen Fernseh- und Filmreihe. Kennen Sie den zweisilbigen Namen der Buch- und Filmfigur, aus dem Sie den 6. und zusätzlich den 7. Buchstaben gut gebrauchen können?

6. Frage

Wenn Sie in der Schweiz leben, wären Sie jetzt bereits fertig. Für alle anderen noch eine letzte Frage. Folgen Sie uns bitte ins Reich der klassischen Musik! Es geht um ein Musiktheaterstück, dessen Handlung im Neapel des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Genau genommen ist es ein Krimi, der nach Art einer Operette mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt wird. Am Ende, nach ordentlich verzwickten Verwicklungen, finden sich zwei Liebende. Die endgültige Version wurde lange nach dem Tod des Komponisten Franz von Suppé 1955 das erste Mal als Komische Oper aufgeführt. Der Titel des Werkes besteht aus nur einem fünfsilbigen Wort, aus dem Sie entweder den 6. oder den 10. Buchstaben auswählen. Sie hörten einen Ausschnitt aus der Ouvertüre der Operette.

