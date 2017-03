Rätseln Sie mit! Zwei Silben, sechs Buchstaben

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragezeichen auf dem Nummernschild eines Neuwagens (dpa / picture alliance / Boris Roessler)

Wir suchen ein zweisilbiges Wort mit sechs Buchstaben, das in der freien Natur vorkommt. Es bezeichnet etwas, was manche Menschen meiden, worauf aber einige Sportler nicht verzichten können.

1. Frage

Er wurde 1981 in Anklam als Sohn einer Schauspielerfamilie geboren. Mit 16 Jahren stand er das erste Mal vor der Kamera und gehört seitdem durch Filme wie "Kammerflimmern", "Soloalbum", "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" oder auch die Verfilmung der Lebensgeschichte von Marcel Reich-Ranicki zu den meist beschäftigten und erfolgreichsten Schauspielern des Landes. Der vielfach Ausgezeichnete war daneben auch auf der Theaterbühne und in Musikvideos zu sehen. Seit einiger Zeit versucht er sich als Sänger und gerade ist sein erstes Album unter dem Titel "Lachen Weinen Tanzen" erschienen. Aus seinem Vornamen benötigen Sie entweder den 2. oder den 7. Buchstaben. Sie hörten ihn mit dem Lied "Auf uns zwei".

2. Frage

Nun suchen wir den Namen einer Reihe von bekannten Klavierstücken eines 1811 geborenen ungarischen Komponisten, die er nach Vorlagen von Kunstliedern von Ludwig Uhland und Ferdinand Freiligrath schrieb. Sie hörten ein Nocturno mit der Nummer drei in einer Aufnahme des tschechischen Pianisten Josef Bulva und schreiben bitte den 4. Buchstaben aus der Werksbezeichnung auf.

3. Frage

In Runde drei sollten Sie sich an ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe erinnern, das im "Faust" von Gretchen als Lied vorgetragen wird. Nach der Veröffentlichung des Werkes entwickelte es sich zum Volkslied und wurde seitdem wegen seiner Beliebtheit rund sechzigmal vertont. Der Name der Ballade besteht aus sechs Wörtern und für Sie kommt nur der 2. Buchstabe aus dem letzten Wort in Frage. Sie hörten eine Instrumentalversion des Berliner Kammermusikensembles Tsching.

4. Frage

Von Beruf war die 1938 in Angermünde geborene Künstlerin, die Sie mit dem Lied "Tennessee-Waltz" in der Sendung hörten, eigentlich Fotografin. In ihrer Freizeit nahm sie Gesangsunterricht und trat mit einem Unterhaltungsorchester auf. Schließlich zog sie nach Berlin und wurde eine der populärsten Schlagersängerinnen der DDR. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an ihren Erfolgstitel "Das kann ich niemals vergessen", für den sie 1962 mit dem Kunstpreis der DDR ausgezeichnet wurde. Aus ihrem zweisilbigen Familiennamen notieren Sie bitte den 2. Buchstaben.

5. Frage

1990 musste ein deutscher Musikproduzent zugeben, dass er die wirklichen Sänger eines von ihm zusammengestellten international überaus erfolgreichen Disco-Pop-Duos geheim gehalten hatte, und stattdessen zwei gesanglich talentfreie Tänzer vorschob. Das löste ein mittelschweres Erdbeben in der Musikwelt aus und veranlasste die Grammy-Jury, den verliehenen Musikpreis wieder zurückzunehmen. Damit war die Karriere der beiden Mitglieder beendet. Der Name des Duos besteht aus zwei Wörtern, bitte schreiben Sie den 3. Buchstaben aus dem zweiten Wort auf. Sie hörten den ersten großen Hit des deutschen Disco-Pop-Duos "Girl You Know It’s True".

6. Frage

Für die letzte Runde bemühen wir einen amerikanischen Folksänger, der seit frühester Jugend die amerikanische Bürgerrechtsbewegung unterstützte und viele Lieder dafür geschrieben und gesungen hat. Vor allem eins davon ist zur Hymne für diese Bewegung geworden. Sein Komponist wurde 1919 in New York geboren und widmete sich nach einem abgebrochenen Studium an der Harvard-Universität der Sammlung von Volksliedern, die er gern auf dem Banjo in Cafés und Folkclubs nachspielte. 1941 gründete er mit Woody Guthrie eine Gruppe und rief eine Volksmusikerorganisation ins Leben. Fügen Sie bitte den 4. Buchstaben aus seinem Nachnamen den bisher gefundenen hinzu. Sie hörten ihn mit einem seiner bekanntesten Lieder "If I Had A Hammer".

