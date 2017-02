Rätseln Sie mit! Zwei Silben, sechs Buchstaben

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Rolf Haid)

Wir suchen ein Wort mit sechs Buchstaben, das aus dem Französischen stammt. Es beschreibt einen Umstand, den auch viele von Ihnen beim Einkauf vielleicht schon genutzt haben. Monopoly-Spieler mögen das zweisilbige Wort nicht.

1. Frage

Den Auftakt macht eine Liedersammlung, deren Texte zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert verfasst wurden. Auszüge daraus hat ein deutscher Komponist zu einer Kantate verarbeitet, die 1937 in der Frankfurter Oper zum ersten Mal zu hören war. Eingerahmt wird das Werk von einem mächtigen Chor zu Ehren der Schicksalsgöttin Fortuna. Der Titel besteht aus zwei lateinischen Wörtern und Sie können entweder den 3. Buchstaben aus dem ersten Wort oder den 3. Buchstaben aus dem zweiten Wort aufschreiben. In der Sendung war Bournemouth Symphony Orchestra mit Chor unter der Leitung von David Hill zu hören.

2. Frage

Nun zu einem Instrument, das neuerdings wieder in Mode gekommen ist. Das Saiteninstrument kam gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Madeira nach Hawaii und erlebte dort seine Blütezeit. Da bekam es auch seinen Namen, der übersetzt "hüpfender Floh" bedeutet. Dort stationierte GIs brachten es in die USA und von da gelangte es wieder nach Europa, wo es in der Skiffle-Musik Verwendung fand. Durch die Singer/Songwriter-Bewegung gewann es in den letzten Jahren wieder neue Freunde. Aus dem Namen des Instruments brauchen Sie den 5. oder 7. Buchstaben. Sie hörten Eddie Vedder, den Sänger der amerikanischen Rockband Pearl Jam, der ein ganzes Soloalbum mit diesem Instrument eingespielt hat. Ein Lied aus diesem Album heißt "Without You".

3. Frage

Ein geheimnisvoller Mann mit Hut steht im Mittelpunkt der dritten Runde. Er war in einer tschechischen Fernsehserie zu sehen, die zwischen 1970 und 1979 im bundesdeutschen und ab 1973 unter einem etwas längeren Titel auch im DDR-Fernsehen lief. Der Inhalt ist schnell erzählt: Ein stets freundlich lächelnder, immer bestens gekleideter Herr, der Kindern hilft. Sein Name besteht aus zwei Wörtern. Aus dem zweiten Teil seines Namens benötigen Sie den 1. Buchstaben. Sie hörten die Titelmusik der Serie.

4. Frage

Wir suchen eine Musikgruppe, die 1977 in Ost-Berlin von vier ehemaligen Begleitmusikern von Veronika Fischer gegründet wurde. Als 1981 der Sänger André Herzberg dazu kam, wählte man den Namen eines Berliner Stadtteils als Gruppennamen. Zwei Jahre später erschien das erste von bislang zehn Alben. Das bekannteste und in den frühen 1980er Jahren umstrittenste Projekt war ein Rockspektakel, das einen Tag aus dem Leben eines Lehrlings erzählt. Aus dem zweisilbigen Namen der Band, die Sie mit "Rock'n Roll im Stadtpark" hörten, notieren Sie bitte den 5. Buchstaben.

5. Frage

Jetzt kommen wir zu einem traditionellen amerikanischen Gesellschaftstanz, der unter weißen Siedlern bekannt wurde und immer mal wieder in Westenfilmen zu sehen ist. Er wird in Gruppen zu je vier Paaren getanzt. Die Figurenfolgen werden durch Ansagen eines sogenannten Callers in gesprochener oder gesungener Form vorgegeben. Der Tanz erlebte seit den 90er-Jahren einen regelrechten Boom und wird mittlerweile auch in Europa, Australien und Japan geschätzt. Gespielt wird dazu traditionelle Country-Musik. Der Name des Tanzes besteht aus zwei englischen Wörtern und für unser Spiel macht nur der 3. Buchstabe aus dem ersten Wort Sinn. Sie hörten "Hot Foot Boogie" von Wilf Carter.

6. Frage

Zuletzt hörten Sie eine junge Popsängerin aus Österreich. Seit ihrem Debütalbum "Freier Fall" von 2003 feiert sie mit Musik zwischen Schlager und Rock in allen deutschsprachigen Ländern große Erfolge. Der benötigte Buchstabe findet sich sowohl im Vornamen an 3. Stelle als auch im Nachnamen an 4. oder letzter Position. Zu hören war sie mit ihren ersten Nummer 1-Hit "Ich lebe".

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 15. Februar 2017, bitte per Post an:



Deutschlandradio Kultur

Sonntagsrätsel

Postfach

10819 Berlin



Oder Sie schicken uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandradiokultur.de.