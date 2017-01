Rätseln Sie mit! Wohl geleitet

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa-Zentralbild / Volkmar Heinz)

Wir suchen ein dreisilbiges Wort mit sechs Buchstaben, das von Menschenhand erschaffen wird, auch in der Fernsehtechnik zu finden ist und Niederländern bei knackiger Kälte Freude bereiten kann.

1. Frage

Unsere erste Frage im neuen Jahr dreht sich um eine deutsche Künstlerin, Jahrgang 1971, die ihre Karriere als Fernsehmoderatorin begann. 1995 wurde sie von Detlef Buck für einen Film engagiert, für den sie im Jahr darauf mit dem Bayerischen Filmpreis als Beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet wurde. In diesem Film war sie auch das erste Mal als Sängerin zu hören und hat in der Folge bis heute vier CDs mit unterschiedlichstem Material veröffentlicht. Sie hörten sie mit dem Lied "Ich brauch Tapetenwechsel" von Hildegard Knef aus einem biografischen Film, in dem sie die legendäre Berliner Schauspielern und Sängerin darstellte. Aus dem zweisilbigen Familiennamen der gesuchten Künstlerin sollte der 3. Buchstabe auf Ihrem Ratezettel stehen.

2. Frage

Er wurde 1930 in Frankreich geboren und dirigierte bereits zwischen dem neunten und fünfzehnten Lebensjahr die meisten wichtigen amerikanischen Sinfonieorchester. Neben seiner Tätigkeit als Generalmusikdirektor an der Deutschen Oper in Berlin und als Generalmanager an der Wiener Staatsoper dirigierte er längere Zeit Orchester in London, Cleveland, Pittsburgh und New York. Auch als Komponist machte er sich einen Namen mit Orchesterwerken und mit der Oper "1984", die auf dem Roman von George Orwell basiert. Und er ist der Dirigent, der am häufigsten, nämlich bislang elfmal, das Neujahrskonzert im Haus des Wiener Musikvereins dirigierte. Aus seinem Familiennamen können Sie entweder den 2. oder den 3. Buchstaben für unser Rätsel auswählen. Sie hörten einen Ausschnitt aus "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach aus dem Neujahrskonzert von 1983, das er dirigierte.

3. Frage

Diese Raterunde ist einem amerikanischen Sänger und Schauspieler gewidmet, der am 3. Mai 1903 im US-Bundesstaat Washington geboren wurde und Jura studierte. Wenn er auf Geschäftsreisen mit Anwaltskollegen abends in Bars abhing und auftrat, verdiente er, so wird erzählt, mehr als in seinem eigentlich Job, weshalb er wohl die Seiten wechselte und Sänger wurde. Jazz und gehobene Unterhaltungsmusik waren sein Metier und ein Weihnachtslied zählt zu seinen größten Erfolgen. Auch auf der Leinwand wurde er in Filmen wie "Ein Mädchen vom Lande" oder "7 gegen Chicago" umjubelt. Wie heißt der Künstler, den Sie mit dem Lied "Let’s Start The New Year Right" von 1942 gehört haben? Bitte notieren Sie den 3. Buchstaben aus seinem Vornamen.

4. Frage

Nun zu einem Staat, der am 1. Januar 1901 offiziell gegründet wurde. Es ist ein sehr großes Land mit verhältnismäßig geringer Einwohnerzahl, seltsamen Tieren und drei Zeitzonen. Die Hymne des Landes, die Sie in der Sendung gehört haben, geht auf Peter Dodds McCormick zurück und wurde 1878 das erste Mal aufgeführt, aber erst 1977 nach einer landesweiten Umfrage zur Hymne des Landes gewählt. Der 1. Buchstabe aus dem viersilbigen Landesnamen und zusätzlich der 9. Buchstabe ergeben zusammen den Buchstaben, den Sie jetzt benötigen.

5. Frage

Das zu erratende Musikinstrument ist, technisch gesehen, ein selbstklingendes Unterbrechungs-Aerophon, dessen Heimat nicht eindeutig festzustellen ist. Heute bringt man es spontan mit einem Landstrich in Europa in Verbindung. Dort hört man die Nationalhymne am liebsten, wenn sie mit diesem Instrument gespielt wird. Es hat einen sehr durchdringenden Ton. Das Stück "The Garb of Auld Gaul", bei dem das gesuchte Instrument neben der Percussion zu hören war, macht Ihnen die Antwort sicher leicht. Aus dem dreisilbigen deutschen Wort schreiben Sie bitte den 5. Buchstaben auf.

6. Frage

Der 1983 in Augsburg geborene Sänger, der neben dem Gymnasium eine Musikschule zum Gesangsunterricht besuchte, sollte eigentlich bekannt sein. 2003 nahm er an einer Casting-Show im ZDF teil und unterschrieb 2010 einen Plattenvertrag. Im Jahr darauf erschien sein erstes Album, das mit Musik zwischen Pop, Hip-Hop und Liedermacher-Ästhetik direkt in die Charts stieg. Der große Wurf gelang ihm mit der Nachfolgeplatte, aus der der Titel "Auf uns" nicht nur auf Platz 1 landete, sondern auch der Song der Fußballweltmeisterschaft 2014 wurde. Wenn Sie den Namen des Sängers wissen, notieren Sie bitte den 5. Buchstaben aus seinem Vornamen.

