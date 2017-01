Rätseln Sie mit! Schnell, schneller, am schnellsten

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit!

Wir suchen einen zweisilbigen Begriff mit sechs Buchstaben, der vor allem in Großstädten eine Alternative sein kann, kleinen Kindern Spaß bringt, im Tierreich zu finden ist - und der in der geläufigeren Bedeutung etwas mit Liebhaberei zu tun haben kann.

1. Frage

Die Walzerseligkeit dient gleichsam als Fassade einer Gesellschaft, die im Wien der 1860er Jahre nur noch von vergangenem Glanz zehrt. Ein Aristokrat in Geldnöten, die Suche nach der großen Liebe, ein Ball, Verkleidung und Verwechslung zur Faschingszeit, das alles rückt das Werk in Operettennähe. Die Oper, deren Name den ersten Buchstaben liefert, wurde 1933 in Dresden uraufgeführt. Das Libretto dazu schrieb Hugo von Hofmannsthal, die Musik komponierte Richard Strauss. Aus dem Namen des Musiktheaterstücks notieren Sie bitte den 2. Buchstaben. Lucia Popp sang die zentrale Arie der Oper "Und du wirst mein Gebieter sein".

2. Frage

Der nächste Buchstabe für unser Ratewort versteckt sich im Familiennamen eines französischen Schauspielers. In Frankreich ist er zu Recht eine Ikone und da kennt man ihn auch als Sänger. Diese Seite des Weltstars ist hier relativ unbekannt. Er wurde 1935 geboren, wuchs bei Pflegeeltern und in einem Internat auf. Er diente als Soldat in Indochina und nach seiner Rückkehr arbeitete er auf dem Großmarkt. Seiner Entdeckung verdankt er einem Zufall, doch der internationale Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten. Der französische Weltstar dürfte Ihnen aus Abenteuer- und Kriminalfilmen wie "Der eiskalte Engel" oder "Der Leopard" bekannt sein. Seit der Jahrtausendwende ist er nur noch selten zu sehen. Aus seinem Nachnamen schreiben Sie bitte den 4. Buchstaben auf. Sie hörten ihn mit dem Lied "Laetitia".

3. Fragen

Wir suchen den Name eines Volkstanzes, der meist in mäßig geschwinder Bewegung, heiterem Charakter und überwiegend im 3/4 Takt daher kommt. Er entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vorwiegend in den Ländern rund um die Alpen. Selbst Wolfgang Amadeus Mozart hat dafür komponiert. Ein Stück von ihm hat in der Sendung die Kerner Familie gespielt. Schon zu Lebzeiten des Komponisten konnte man sich nach der Melodie zu einem bestimmten Tanz bewegen. Aus dem zweisilbigen Namen des Tanzes können Sie entweder den 1. oder den 5. Buchstaben verwenden.

4. Frage

Als Sohn eines Schneiders wurde er 1794 in Dessau geboren. Nach einem angefangenen Studium und dem Militärdienst nahm er eine Stelle als Lehrer an, später arbeitete er als Herzoglicher Bibliothekar. Bekannt wurde er mit gesellschaftskritischen Volksliedern oder auch den von Franz Schubert vertonten Gedichtzyklen "Die schöne Müllerin" und die "Winterreise". Sie benötigen entweder den 3. oder 6. Buchstaben aus dem Vornamen des schon mit 32 Jahren gestorbenen Dichters oder den 3. oder 4. Buchstaben aus seinem Familiennamen. Sie hörten Nena mit dem Lied "Das Wandern ist des Müllers Lust", einen vertonten Text des Dichters.

5. Frage

Nun zu einem Lied, von dem Howard Johnson 1927 die Noten veröffentlichte. 1944 wurde das Lied im Dixielandstil aufgenommen und seitdem zählt es zu den typischen Klassikern des Genres. Der Titel, der außerdem ein Markenzeichen des britischen Jazzmusikers Chris Barber ist, besteht aus zwei englischen Wörtern und Sie bringt entweder der 3. Buchstabe aus dem ersten Wort oder der 3. aus dem zweiten Wort weiter. Sie hörten eine Version von Erik Jonghmans & The Fapy Lafertin Quartet.

6. Frage

Im Jahr 1970 an der Nordostküste der USA gegründet war die erste Platte der jetzt gesuchten Rockband noch ein reines Bluesalbum. Mit der Rockballade "Dream On" landete das Quintett sogleich einen Klassiker, später ging es mehr in Richtung Hard-Rock. Weitere Hits wie "Walk This Way", "Dude" oder "Cryin’" folgten in den turbulenten Bandjahren, die immer mal wieder von Besetzungsänderungen und dem ungesunden Rock’n Roll-Lifestyle geprägt waren. In diesem Jahr soll die überaus erfolgreiche Karriere der Gruppe mit einer Abschiedstournee beendet werden. Bitte verwenden Sie den 3. Buchstaben aus dem Bandnamen.

