Rätseln Sie mit! Kann mit Gnade zu tun haben

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Wir suchen ein zweisilbiges Wort mit sechs Buchstaben, das einen religiösen Bezug haben kann. Es gibt aber auch eine Bedeutung im technischen Bereich oder für ganz alltägliche Dinge, dennoch hört man es nicht oft.

1. Frage

In der ersten Runde hörten Sie eine in Athen geborene Schauspielerin, Sängerin und Politikerin. 1944 stand sie das erste Mal auf einer Theaterbühne, debütierte 1955 vor der Filmkamera und fünf Jahre später wurde sie für einen Oscar nominiert. 1960 entstand die erste Musikaufnahme, "Ein Schiff wird kommen", die sie in Deutschland bekannt machte. Als sie 1967 gegen das griechische Militärregime Stellung bezog, musste sie ins Exil gehen. Nach dem Sturz der Militärjunta wurde sie Abgeordnete im Parlament ihres Landes und 1981 sogar Kulturministerin. Aus dem Vornamen der Künstlerin schreiben Sie bitte den 6. Buchstaben auf. In der Sendung war sie mit dem Lied "Ta Pedia tou Pirea" zu hören.

2. Frage

In Runde zwei gingen wir zurück in die späten 1970er Jahre, als drei junge Frauen in London ein Gesangstrio bildeten, das sich schnell zu einer der führenden Girl-Groups mauserte. Nach ihrem Single-Debüt 1983 lieferten die Sängerinnen Pop-Hits wie "Cruel Summer" oder "Robert De Niro Is Waiting" und waren bis weit in die 90er Jahre hinein weltweit erfolgreich. Sie waren an den Band Aid-Veranstaltungen beteiligt, liefen bei MTV in Dauerrotation und gelten als Blaupause für die nachfolgenden Spice Girls, die dem Trio Mitte der 1990er Jahre den Rang abliefen. Aus ihrem fünfsilbigen Bandnamen notieren Sie bitte den 1. Buchstaben. "Venus" heißt der größte Hit der Gruppe.

3. Frage

Die jetzt gesuchte Musikrichtung sollte nicht schwer zu finden sein. Sie hat ihren Ursprung im aschkenasischen Judentum, entstand etwa im 15. Jahrhundert und wurde von vielen verschiedenen Einflüssen geprägt. Der heutige Name dieser jiddischen Musiktradition, die früher bei Hochzeiten und anderen Familienfesten nicht fehlen durfte, aber ansonsten eher ein Nischendasein führte, stammt aus dem Englischen, da sie in den 1970er Jahren in den USA wiederbelebt und äußerst populär wurde. Der Name ist zweisilbig und der für Sie interessante Buchstabe steht an 2. Stelle. Sie hörten das Lied "Traktorist" von Di Naye Kapelye.

4. Frage

In Runde vier ging es um ein Instrument, auf dem schon in prähistorischer Zeit Musik gemacht wurde. Seitdem wurde es natürlich weiterentwickelt, doch im Kern hat es sich nicht wesentlich verändert. Kindern werden seine Töne schon in der Schule beigebracht - sie liegen richtig, es ist die Blockflöte. Unsere Frage lautet aber, wie viele Löcher hat eine Blockflöte? Aus dem einsilbigen Zahlwort bringt Sie der 1. Buchstabe weiter. Sie hörten Dorothee Oberlinger auf der Blockflöte mit dem Presto aus der "Fantasia Nr. 12" von Georg Philipp Telemann.

5. Frage

Die gesuchte Schauspielerin und Sängerin wurde 1970 in Brandenburg an der Havel geboren und finanzierte sich mit zwölf Jahren von ihrem Taschengeld Gesangsunterricht am Theater der Stadt. Mit siebzehn verließ sie über Ungarn die DDR, besuchte in Schleswig-Holstein das Gymnasium und sang in verschiedenen Bands. Mittlerweile gehört sie zu den meist beschäftigten deutschen Schauspielerinnen. Nach musikalischen Soloversuchen, bekam sie 2005 das Angebot, bei einer legendären Ostberliner Rockband einzusteigen. Von wem ist hier die Rede? Sie entnehmen bitte dem Nachnamen der Künstlerin den 4. Buchstaben. Sie sang den Song "Warum ich".

6. Frage

Sie hörten Musik aus einem britisch-amerikanischen Historienfilm, der 1998 unter der Regie von John Madden entstand. Er spielt im 16. Jahrhundert im Theatermillieu und handelt von einer fast aussichtslosen Liebe. Sieben Oscars konnte der Streifen gewinnen, unter anderem den für die Beste Musik. Zu hören war ein Ausschnitt aus der oscarprämierten Musik einer furiosen britisch-amerikanischen Gemeinschaftsproduktion, die u.a. mit Gwyneth Paltrow, Judi Dench und Joseph Fiennes glänzend besetzt war. Wissen Sie, um welchen Film es geht? Der Titel besteht aus drei englischen Wörtern und Sie können sich entweder für den 1. oder 6. Buchstaben aus dem ersten Wort entscheiden.

