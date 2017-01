Rätseln Sie mit! In der Umgangssprache für eine Seite unerfreulich

Gesucht wird ein dreisilbiger Begriff mit sieben Buchstaben für etwas, das auf ein bestimmtes Buch zurückgeführt wird. Es bezeichnet einen von zwölf und selbst jemand, der nicht lesen kann, beherrscht es.

1. Frage

Den Auftakt macht ein 1946 geborener deutscher Sänger, Sohn eines Diplomaten, der in den frühen Achtziger Jahren im Zuge der Neuen Deutschen Welle mit zwei Mitstreitern eine international erfolgreiche Karriere startete. Nach dem Ende der Gruppe machte der Sänger mit humorvollen Pop-Schlagern weiter und landete wieder eine ganze Reihe von Hits, wie z. B. "Keine Sterne in Athen" oder auch "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei", ehe er sich aus dem Musikgeschäft zurückzog. Wie heißt der Sänger, aus dessen Nachnamen der 5. Buchstabe für unseren Ratebegriff erforderlich ist? Zu hören war er mit "Heimweh", einem alten Song von Freddy Quinn.

2. Frage

Jetzt zu einer weltberühmten Sängerin, die 1933 als Eunice Kathleen Waymon in North Carolina zur Welt kam. Bis heute gilt sie als eine der wichtigsten Jazz- und Bluessängerinnen. Selbst wenn Sie sich nicht in diesem Genre auskennen, haben Sie sie bestimmt schon gehört. 1992 veröffentlichte sie unter dem Titel "I Put A Spell On You" ihre Autobiografie. Elf Jahre danach starb die ,Hohepriesterin des Soul‘, wie sie auch gern genannt wurde, im Alter von 70 Jahren in Südfrankreich. Wie hieß die afro-amerikanische Sängerin? Aus ihrem Künstlernachnamen ist der letzte Buchstabe für uns wichtig. Zu hören war der Song "I Put A Spell On You".

3. Frage

Er wurde 1882 in München geboren, war Filmproduzent, Autor, Sänger und Komiker, der nachweislich Künstler wie Bert Brecht und Samuel Beckett mit seinem fast dadaistischen Humor inspirierte und selbst Christoph Schlingensief und Herbert Achterbusch bezeichneten ihn als wichtigen Einflussgeber. Eigentlich steht auf seiner Geburtsurkunde Ludwig Fey, aber bekannt wurde er ab 1902 unter einem anderen Namen und aus dem Künstlernachnamen bringt Sie sowohl der 1. als auch der 7. Buchstabe voran. Und er Sendung war er mit dem Lied "G’Stanz’ln" zu hören.

4. Frage

In Runde vier wenden wir uns der Klassik zu und suchen den Namen einer Oper aus der vier Tänze wohl die bekanntesten Musiktitel darstellen. Eigentlich ist es ein eigenständiges Ballett, dessen Musik hier für den 2. Akt Verwendung fand. Der Komponist des Musiktheaterstücks arbeitete 18 Jahre daran und konnte es doch nicht fertigstellen - er starb 1887. Erst ein befreundeter Kollege vollendete das Werk zwei Jahre später, sodass es 1890 in Sankt Petersburg uraufgeführt werden konnte. Der deutsche Titel der Oper besteht aus zwei Wörtern und für Sie kommt nur der 5. Buchstabe aus dem ersten Wort in Frage. Sie hörten einen Ausschnitt aus den Polowetzer Tänzen.

5. Frage

Nun zu einem amerikanischen Kultfilm, der 1969 in die Kinos kam und am Ende des Jahrzehnts das Lebensgefühl einer ganzen Generation treffend darstellte. Der billig produzierte Streifen, der als alternatives Roadmovie angelegt war, gilt als stilbildend für das Genre. Durch dessen Erfolg bekamen junge Filmemacher wie Martin Scorsese, Steven Spielberg oder auch Francis Ford Coppola die Chance, eine neue Art von Hollywoodfilm zu entwickeln. Der Filmtitel besteht aus zwei englischen Wörtern und Sie wählen entweder den 1. Buchstaben aus dem ersten Wort oder den 4. Buchstaben aus dem zweiten Wort. Aus der hochgelobten Filmmusik des Kultfilms hörten Sie The Byrds mit "Wasn’t Born To Follow".

6. Frage

In der letzte Runde hörten Sie fünf Songs, kurz angespielt, die inhaltlich alle dasselbe Thema behandeln, das in die Zeit passt. Das ist ein zweisilbiges Wort, aus dem Sie bitte den 3. Buchstaben mitnehmen.

