Rätseln Sie mit! Gegenstand des täglichen Gebrauchs

Moderation: Uwe Wohlmacher

Zwei Silben, sechs Buchstaben - darum geht es dieses Mal im "Sonntagsrätsel". (picture-alliance/ dpa)

Wir suchen ein Wort mit zwei Silben und sechs Buchstaben, das aus dem Althochdeutschen stammt. Es beschreibt einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs, der unter Umständen einiges aushalten muss.

1. Frage

Wir starten mit Frédéric Chopin und einem spannungsgeladenen Charakterstück. Die Komposition aus einer Reihe von Werken, die als Non-Plus-Ultra der Klavierliteratur gelten, hatte der polnisch-französische Komponist dem Pianisten Franz Liszt gewidmet. Niemand hatte zuvor derartige Übungsstücke geschrieben, die gleichzeitig einen so hohen musikalischen Rang besitzen. Wir suchen den Beinamen einer der Kompositionen, die auch als zwölfte der Reihe bekannt wurde. Daraus schreiben Sie bitte entweder den 7. oder den 13. Buchstaben auf. Sie hörten eine Interpretation von Vladimir Horowitz.

2. Frage

In Runde zwei geht es um einen Sänger und Fernsehmoderator. Geboren wurde der Sohn eines BBC-Redakteurs in London. Nach dem 2. Weltkrieg kam der gelernte Imker als Soldat nach Deutschland und begann als Sprecher beim Radiosender der Britischen Armee BFN zu arbeiten. 1955 begann er beim damaligen NWDR und wurde als "Schallplattenjockey" eingestellt. Damit wurde er zum Vorreiter eines ganzen Berufszweiges. Als Moderator der Sendung "Musik aus Studio B" machte er Radio- und Fernsehkarriere und hatte auch als Schauspieler und Sänger Erfolg. Wie lautet sein einsilbiger Rufname? Bitte notieren Sie den 4. Buchstaben. Zu hören war er mit dem Lied "Das macht ja nix".

3. Frage

Nun suchen wir nach einem mittlerweile ausgedienten Haushaltsgegenstand, der in einem bestimmten Musikgenre als Rhythmusinstrument benutzt wird. Die Musikart nennt sich Skiffle und verwendete in den späten 50er Jahren nur akustische Instrumente. Da die ersten Gruppen über wenig Geld verfügten, lag es nahe, Folksongs mit Alltagsgegenständen zu spielen. Das Instrument, um das es jetzt geht, ersetzt Trommel und Becken. Sie hörten es als scharrendes und schepperndes Geräusch neben der Gitarre, in einer Aufnahme von Lonnie Donegan. Wie lautet der zweisilbige Name des Gegenstands? Daraus können Sie den 8. Buchstaben gut gebrauchen. Lonnie Donegan mit "John Henry".

4. Frage

Wir gehen nach Italien und beschäftigen uns mit einer Sängerin, die 1954 in eine traditionsreiche Konditorfamilie hineingeboren wurde. Zunächst studierte sie Klavier und Komposition und schloss später noch ein Studium der Philosophie und Literaturwissenschaft an, das sie erst 1994, als sie schon lange bekannt war, abschloss. 1976 erschien ihre erste, damals noch wenig erfolgreiche Platte. Der Durchbruch gelang der Sängerin, die immer mal wieder mit ihrem großen Vorbild Janis Joplin verglichen wurde, 1979. Seitdem zählt sie zu den Stars der italienischen Musikszene. Bitte schreiben Sie aus ihrem Vornamen den 1. Buchstaben auf. Sie hörten sie mit dem Lied "Ciao amore ciao".

5. Frage

Barrence Eugene Carter wurde 1944 in Texas geboren und bereits mit elf Jahren begleitete er den damals bekannten R&B-Sänger Jesse Belvin am Klavier. Doch erst mit dem Stimmbruch entwickelte sich sein nachhaltigster musikalischer Trumpf, sein tiefer warmer Bass, bei dem nicht nur seine weiblichen Fans dahinschmolzen. Er gilt als einer der bekanntesten Stars des Phillysounds, einer Soul-Variante mit großem Orchester und Herzschmerz- Atmosphäre. Vor allem zwischen 1973 und 1979 gelangen dem schwergewichtigen Sänger Hits wie am Fließband. Einer davon war "You’re The First, The Last, My Everything". Aus dem angenommenen einsilbigen Nachnamen hilft Ihnen der 5. Buchstabe.

6. Frage

Der letzte Kandidat für heute wurde durch die Sendung "RTL Samstag Nacht" bekannt, zu deren festen Stamm er neben Olli Dittrich gehörte. Mit Dittrich machte er unter dem Namen Die Doofen zwischen 1992 und 1998 Musikkarriere. Bereits ab den späten 1980er Jahren hatte er eine Reihe von Soloplatten mit herrlich skurrilen Liedern veröffentlicht. In Fernsehsendungen wie "Clever - Die Show, die Wissen schafft", "Hit-Giganten" oder "Genial daneben" fiel er dann immer wieder mit Anzügen in schrillen Farben auf. Außerdem schrieb er humorvolle Reiseberichte und war in Comedy-Filmen mehrfach im Kino zu sehen. Aus seinem zweisilbigen Vornamen benötigen Sie den 5. Buchstaben. Zu hören war er mit dem Song "Harmonie".

