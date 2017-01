Rätseln Sie mit! Das mögen wohl alle!

Moderation: Uwe Wohlmacher

Welchen Begriff suchen wir? (dpa / picture alliance / Maximilian Schönherr)

Gesucht wird ein zweisilbiger Begriff mit sechs Buchstaben für etwas, das bei jedem eine etwas anders geartete Vorstellung hervorruft - den aber eigentlich jeder mag. Er ist quasi in aller Munde.

1. Frage

Die Musik, aus der Sie einen Ausschnitt hörten, gehört zu einem Mantel- und Degenfilm, der so erfolgreich war, dass man gleich ein paar Fortsetzungen gedreht hat; die nächste - Teil 5 - ist für Juli 2017 angekündigt. In allen Filmen der Reihe geht es um den Kampf Gut gegen Böse, um Liebe und vor allem um verschwundene Schätze. Dazwischen treten noch eine ganze Reihe kuriose lebende und verblichene Gestalten auf. Die Musik dazu haben Klaus Badelt und Hans Zimmer komponiert. Der deutsche Titel des ersten Teils besteht aus drei Wörtern und für unser Spiel kommt entweder der erste oder der letzte Buchstabe des dritten Wortes in Frage.



2. Frage

Nun zu einem Gesellschaftstanz, der zu den fünf Standardtänzen gehört, die bei Tanzturnieren vorgegeben sind. Er entstand in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre in England und wird von Tänzern auch gern als "Champagner unter den Tänzen" bezeichnet, um das Spritzige und Freudige der Bewegung auszudrücken. Er kann mit Sprüngen und schnell getanzten Posen ausgeführt werden. Gesucht wird das englische zweisilbige Wort, aus dem Sie den zweiten Buchstaben benötigen. Sie hörten mit "The Grabtown Grapple" die passende Musik von Artie Shaw and His Gramercy Five.



3. Frage

Er wird als Leichtathlet des Jahrhunderts bezeichnet und gewann zehn olympische Medaillen. Laufen und Weitsprung zählten zu den Disziplinen des 1961 in Alabama geborenen Ausnahmesportlers, der von 1983 bis 1996 aktiv war. Daneben war er in zwei Filmen zu sehen und nahm eine Platte auf. Aus dem bekannten Vornamen der Sport-Legende bringt Sie der erste Buchstabe voran. Sie hörten ihn mit "Goin' For The Gold".



4. Frage

Diese Runde ist einem deutschen Opernsänger gewidmet. Sein Musikstudium finanzierte der 1930 in Kusel geborene mit Tanzmusik. Mit 25 Jahren wurde er bereits an der Württembergischen Staatsoper in Stuttgart engagiert. Fünf Jahre später wurde er Ensemblemitglied an der Oper in München und die Stadt jubelte über einen "Jahrhundert-Tenor". Engagements in vielen Opernhäusern führten ihn rund um den Globus, doch das Glück war nicht von Dauer. Kurz vor seinem 36. Geburtstag fiel er eine Treppe hinunter und starb an den Folgen des Sturzes. Aus seinem dreisilbigen Familiennamen notieren Sie bitte den zehnten Buchstaben. Er war in der Sendung mit dem Lied "Der Kuss" von Ludwig van Beethoven zu hören.



5. Frage

Als Kontrastprogramm kommen wir von der Oper zum Hip-Hop. Gesucht wird der Name einer Gruppe aus Schleswig-Holstein, die 1992 gegründet wurde und 1995 mit ihrem ersten Album "Auf einem Auge blöd" in den Charts auftauchte. Seitdem gehört die Gruppe zu den erfolgreichsten des Genres. Aus dem zweiteiligen Bandnamen bringt Sie entweder der zweiten oder der fünfte Buchstabe aus dem ersten Wort näher ans Ziel. Zu hören war die Formation mit ihrer bislang erfolgreichsten Single "Emanuela".



6. Frage

Den Ehrentitel "Vater der britischen Bluesszene" wird er wohl nicht mehr los. Dieser stammt aus den frühen 60er-Jahren, als sich seine Gruppe The Bluesbreakers zur Talentschmiede und zum Sprungbrett für Rockgrößen wie Eric Clapton, Mick Taylor, Jack Bruce, Peter Green und Mick Fleetwood entwickelte. Er selbst ist dem Blues gegen jeden modischen Trend bis heute treu geblieben. Selbst mit mittlerweile 83 Jahren ist der englische Musiker unermüdlich auf Tournee. Demnächst auch wieder in Deutschland. Aus dem einsilbigen Vornamen schreiben Sie bitte den vierten Buchstaben auf. Er war an der Mundharmonika in dem Lied "Room To Move", einem seiner bekannten Songs zu hören.





