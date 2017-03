Rätseln Sie mit! Dabei müssen Sie aufpassen

Moderation: Uwe Wohlmacher

Zwei Silben, sechs Buchstaben - darum geht es dieses Mal im "Sonntagsrätsel". (dpa / picture alliance / Rolf Haid)

Gesucht wird im "Sonntagsrätsel" dieses Mal ein zweisilbiger Begriff mit sechs Buchstaben, der aus dem Mittelhochdeutschen stammt, eine Sachlage beschreibt und eine ernste Bedeutung hat.

1. Frage

Wir begannen mit einem Lied, das in die Jahreszeit passt. Es wurde Anfang des 13. Jahrhunderts von dem Minnesänger Neidhart von Reuental erdacht und gehört seitdem zu den bekannten jahreszeitlichen Weisen. Aus dem Titel, der aus sechs Wörtern besteht, hilft Ihnen für den Auftakt der 1. Buchstabe aus dem letzten Wort. Sie hören eine Version des Kammerquartetts Quadro Nuevo.

2. Frage

Der Berliner Sänger Harald Walter Bernhard Schubring, der 1958 seine erste Single veröffentlichte, wurde unter einem Künstlernamen als "deutscher Elvis" aufgebaut und tatsächlich sang er die folgenden zwei Jahre fast ausschließlich deutsche Cover-Versionen erfolgreicher Presley-Titel. Für Aufsehen sorgte in erster Linie das Lied "Ich bin ein Mann" des damals 17-jährigen. Das Stück wurde in der prüden Nachkriegszeit nicht von deutschen

Radiosendern gespielt. Er veröffentlichte noch bis 1969 Platten, doch die Beatmusik war übermächtig, so dass sein Stern verblasste. Erst nach zehn Jahren Pause gelang ihm das Comeback. Der 2. Buchstabe aus seinem Künstlervor- oder dem Künstlernachnamen bringt Sie voran. Er sang in der Sendung seinen Hit "Moonlight".

3. Frage

In Runde drei möchten wir den Titel einer sinfonischen Dichtung von Ihnen wissen, die 1894 in Paris uraufgeführt wurde. Sie entstand nach einem Gedicht von Stéphane Mallarmé, wurde von Édouard Manet bebildert und von einem bekannten französischen Komponisten in Musik umgesetzt. Das Stück gilt als Hauptwerk des musikalischen Impressionismus und war in einer Interpretation des Orchester National de France unter der Leitung von Daniele Gatti zu hören. Der deutsche Titel besteht aus drei Wörtern und für Sie kommt nur der 1. Buchstabe aus dem dritten Wort in Frage.

4. Frage

Ein amerikanischer Jazz-Sänger, der mit seiner Stimme alle Geräusch- und Klangmöglichkeiten ausgelotet hat, verhilft Ihnen zu einem weiteren Buchstaben. Er wurde 1940 als Sohn eines Predigers und einer Kirchenorganistin geboren. Nach einem Psychologiestudium und dem Dienst bei der Army arbeitete er tagsüber als Rehabilitationshelfer für Behinderte und trat abends in einem Jazz-Club auf. 1969 entschied er sich für eine Profikarriere, doch es dauerte noch sechs weitere Jahre, bis er entdeckt wurde. Danach tourte er durch die ganze Welt und wurde vielfach mit Preisen wie dem Grammy, dem Frankfurter Musikpreis und einem Goldenen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame ausgezeichnet. Wir bitten Sie um den 1. Buchstaben seines Vornamens oder den 2. oder 6. aus dem Nachnamen. Sie hörten ihn mit dem Song "Moonlighting Theme" von 1987.

5. Frage

Danach suchen wir einen Kabarettisten, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher, der 1955 in Bochum zur Welt kam und den es nach einer Konditorlehre 1975 nach Berlin verschlug. Dort trat er zuerst in Szeneclubs auf und gründete im Jahr darauf mit den Kollegen Jürgen von der Lippe, Beppo Pohlmann und Hans Marquardt die Blödelgruppe Gebrüder Blattschuß. Später unternahm er erfolgreiche Solotourneen, trat in Rollen wie Bademeister Bernd, Luise Koschinsky und Paul Schrader in Radio- und Fernseh-Shows auf, war im Kino und in diversen Fernsehkrimis zu sehen. 2004 wurde er erstmals mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Aus seinem Vornamen gehört der 1. Buchstabe auf Ihren Ratezettel. Der Künstler war mit "Wat geht ab" dabei.

6. Frage

In seinem Heimatland Frankreich ist er eine Ikone und gleichzeitig umstrittenes Enfant terrible. 1948 einen Tag nach Weihnachten geboren, war er kein Kind von Traurigkeit und kam schon als Minderjähriger mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Erst mit Beginn des Schauspielstudiums kam ein wenig Ordnung in sein Leben. Der Durchbruch gelang ihm mit den Kino-Dramen "Nathalie Granger" und "Die Ausgebufften". Sie kennen ihn sicher aus Filmen wie "Die Frau nebenan", "Die letzte Metro" oder "Asterix & Obelix". Für unser Spiel ist entweder der 3. Buchstabe aus seinem bekannten Vornamen oder der 5. Buchstabe aus seinem Familiennamen von Bedeutung. Aus seinem aktuellen Chansonalbum hörten Sie ihn mit "La solitude".

Schreiben Sie Ihre Lösung bis Mittwoch, den 29. März 2017, bitte per Post an:

Deutschlandradio Kultur

Sonntagsrätsel

Postfach

10819 Berlin



Oder Sie schicken uns ein Fax an die Nummer: 030 - 8503 - 29 - 5608 oder eine E-Mail an: sonntagsraetsel@deutschlandradiokultur.de