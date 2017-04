Rätseln Sie mit! Betrifft nicht nur die Kochkunst

Moderation: Uwe Wohlmacher

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Maximilian Schönherr)

Wird mindestens einer Ihrer Sinnesorganen erregt, empfinden Sie das, was wir suchen. Das zweisilbige Wort mit sechs Buchstaben hat seinen Ursprung im Germanischen und ist positiv besetzt.

1. Frage

Welche einaktige humorvoll-ironische Oper eines italienischen Komponisten wurde 1918 in New York uraufgeführt? Die Handlung ist im Florenz des ausgehenden 13. Jahrhunderts angesiedelt und behandelt einen Fall von Erbschleicherei. Für ein Liebespaar endet das Geschehen allerdings glücklich. Der Titel der Oper besteht aus zwei Wörtern und Sie benötigen den 1. Buchstaben des ersten Wortes. Sie hörten die Arie "O mio babbino caro", gesungen von Renée Fleming, begleitet vom London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Sir Charles Mackerras.

2. Frage

Sie hörten das Lied "Bene Bene Bene" einer in 1945 geborenen italienischen Sängerin. Sie hatte nicht nur bei uns in den frühen Sechziger Jahren etliche Schlagerhits, sogar in Brasilien, Japan und den USA feierte man die nicht mal 1,50 m kleine, temperamentvolle Künstlerin, die durch korallenrote, kurze Haare und eine voluminöse Stimme auffiel. Im Jahre 2006 unternahm sie einen Ausflug in die Politik und wurde als Vertreterin der Schweizer Auslandsitaliener in den Senat gewählt. Aus ihrem dreisilbigen Nachnamen notieren Sie bitte den 6. Buchstaben.

3. Frage

Nun zu einem Volkslied, das in Wien entstand und auf einen bekannten Bänkelsänger und Stehgreifdichter gemünzt war. Der soll im Jahr 1679, während die Pest in Wien wütete, versucht haben, die Bevölkerung mit zweideutigen Liedern aufzuheitern. Der Musikant war selbst im trunkenen Zustand als vermeintlicher Pesttoter vor die Stadtmauern gebracht worden, dann ist er aber am folgenden Tag nüchtern wieder aufgetaucht. Der Titel des Liedes über den Sänger besteht aus vier Wörtern und Sie schreiben bitte den 8. Buchstaben des vierten Wortes auf.

4. Frage

Den vierten Buchstaben beschert Ihnen der Name eines Tanzes, der als "Tanz der Liebe" schlechthin gilt und im karibischen Spanisch für ein nächtliches Fest oder gemeinsames Musizieren steht. Der Sänger und Bandleader Miguel Matamoros schuf in den 1920er Jahren mit seiner Band die musikalischen Grundlagen dafür. Anfang der 1930er Jahre wurde der Tanz in den westlichen Industriestaaten Mode und später von den Nationalsozialisten als entartet verboten. In den 50er Jahren gab es zwei unterschiedliche Varianten. Deren Anhänger führten einen regelrechten "Krieg" um die richtige Gestaltung. Heutzutage sind beide Varianten bei den Standardtänzen zugelassen. Der 2. Buchstabe des zweisilbigen Namens wäre eine gute Wahl. Im Rhythmus des gesuchten Tanzes hörten Sie den Titel "Hindou" von den Lecuona Cuban.

5. Frage

Er war einer der bekanntesten Vertreter der Neuen Deutschen Welle und das mit eigentlich nur einem Lied, das danach auch in der Werbung immer mal wieder zu hören war. Sein Nachname lautet Mörl, aber darunter kennen ihn wohl nur die wenigsten, weil er unter seinem Vornamen aufgetreten ist. 1982 erschien sein Debütalbum "Kugelblitze und Raketen", auf dem auch sein größter Hit zu finden ist, der damals bis auf Platz 1 der deutschen Hitparade vorstieß. Aus dem Vornamen des Sängers benötigen Sie den 6. Buchstaben. Zu hören war er mit dem Lied "Kleine Taschenlampe brenn’".

6. Frage

Er kam als Sohn schottischer Eltern 1945 in London zur Welt. Eigentlich wollte der fußballbegeisterte Junge Profisportler werden, besuchte dann aber die Kunstschule und trampte eine Weile durch Südeuropa. Zurück in London, stieg er bei Long John Baldry‘s Steampacket ein, um später bei der Jeff Beck Group zu landen. Die nächste Station waren The Faces. Dann gelang ihm der Sprung zu einer bis heute andauernden Solokarriere. Seine Markenzeichen sind eine spezielle Frisur und seine raue, heisere Stimme. Sie hörten den englischen Rocksänger in dem Song "Maggie May", den im 1971aufgenommen wurde. Aus seinem zweisilbigen Nachnamen benötigen Sie den 1. Buchstaben.

