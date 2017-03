Radio-Doku-Soap in acht Folgen | Folgen 3+4 Kids - Berlin-Kreuzberg: 7 Mädchen, 365 Tage

Folgen 3+4: "Wir sind Viruz!" und "Plan A, B und C"

Radio-Doku-Soap in acht Folgen von Katrin Moll

Kids - Radio-Doku-Soap in acht Folgen. (Katrin Moll / fija)

Die sieben Mädchen haben die Theatergruppe "Viruz" gegründet und treffen sich regelmäßig zu Proben im Berliner Theater HAU. Thema ihres Stücks: Kurt Cobain und der Weltuntergang.

Beim jährlichen Treffen der Berliner Jugendtheater sind sie die einzige Gruppe aus Kreuzberg. Und natürlich wollen sie die Besten sein. In der Schule schreiben die Kids Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz. Sie müssen angeben: Muttersprache, Fremdsprachen. Ist Deutsch die Muttersprache? Oder Türkisch bzw. Arabisch? Und was ist dann die Fremdsprache?

Regie: die Autorin

Ton: Andreas Stoffels, Katrin Moll

Produktion: SWR/Deutschlandradio Kultur 2014



Länge: 54'03



(Eine Wiederholung vom 09.04.2014)

Katrin Moll wurde 1973 in Berlin geboren, studierte Toningenieurswesen, später Theater- und Medienwissenschaft an der FU Berlin, der Uni Potsdam und der Filmuniversität Babelsberg. Sie ist Autorin, Regisseurin und Dramaturgin für Hörspiel, Feature und Theater. Seit 2008 entwickelt sie Crossmedia-Projekte. Für DKultur hatte sie die Projektleitung von "Radioortung" (2010) und "Blowback" (2015). Das Stück "Die Gaza-Monologe" (DKultur 2012) wurde als Hörspiel des Monats Januar ausgezeichnet. Seit April 2014 ist sie Redakteurin für Künstlerisches Feature bei Deutschlandradio Kultur.

Katrin Moll wurde 2015 zwei Mal auf dem New Yorker Radio Festival ausgezeichnet: "Blowback" (DKultur 2015), eine Verbindung von Hörspiel und Handygame, erhielt den Silver Radio Award in der Kategorie "Best Innovation", die Radiodoku "Kids - Mädchen in Kreuzberg" eine Silbermedaille in der Kategorie "Social Issues".

Weitere Infos auf www.kidsberlinkreuzberg.de

Folgen 5+6 am 20.03.2017, 0.05 Uhr