Queere Filme auf der Berlinale Die feministische Revolution ist fast da

Travestiekünstlerin Ruda Puda (dpa/Jörg Carstensen)

Filme wie "Una mujer fantástica", "Kometen" oder "The Misandrists" zeigen Leid und Glück von LGBT-Menschen, aber auch den normalen Alltag in ruhigeren Filmen - wie in "La Prima Sueca" oder "Karera ga Honki de Amu toki wa".

Wettbewerb

Una mujer fantástica – Orlando, der Geliebte der transsexuellen Kellnerin Marina, stirbt urplötzlich an ihrem Geburtstag. Er hinterlässt neben Marina eine Noch-Ehefrau und eine Familie, die sich von der Transgender-Frau bedroht fühlt. Marina soll von der Beerdigung ausgeschlossen werden und wird beschuldigt, für Orlandos Tod verantwortlich zu sein. Da erwacht Marinas Kampfgeist

Shorts

La Prima Sueca – Cata wird bald 15, ist aber alles andere begeistert davon. Und auch für ihre schwedische Cousine mit den guten Manieren kann sie sich zunächst nicht erwärmen. Es dauert nicht lange, bis die beiden Mädchen sich annähern.

Kometen – Zwei Männer auf der Flucht. Erst in einer engen Umarmung auf einer Parkbank, dann beide auf sich alleine gestellt. Nur einer von ihnen erreicht Schweden. Der Schauspieler Abdi Asiis ist selbst von Somalia nach Schweden geflohen, um der Unterdrückung und Verfolgung von schwulen Männern zu entkommen. "Er ist unser Komet", sagt Regisseur Victor Lindgren.





Panorama

Karera ga Honki de Amu toki wa – Als die Mutter der elfjährigen Tomo irgendwann nicht mehr auftaucht, zeiht das Mädchen zu seinem Onkel. Er lebt mit seiner Freundin Rinko zusammen, die sich liebevoll um Tomo kümmert. Tomo ist überrascht, als sie herausfindet, dass Rinko eine Transfrau ist. Ein Film über eine ungewöhnliche Familie, in der Strickübungen als Therapiersatz praktiziert werden.



God’s Own Country – So nennt sich ein Landstrich im englischen Yorkshire. Johnny und sein Vater leben dort auf der Farm der Familie. Die Kommunikation der beiden ist so rau wie das Leben. Erst als der Erntehelfer Gheorghe aus Rumänien zu ihnen zieht, blüht Johnny auf.

The Misandrists –In einem Kloster voller Feminist*innen wird täglich die Utopie geprobt: eine Welt ohne Männer. Es geht ums Ganze. Um die große feministische Revolution der "Army of Lovers". Bis ausgerechnet ein junger Soldat zur Tür hereinstolpert und das queere Glück durcheinander bringt.



The Wound – Der südafrikanische Fabrikarbeiter Xolani hilft bei einem Beschneidungsritual aus. Die Xhosa markieren mit ihrem Ritual den Übergang vom Kind zum Mann und werden in die Codes der Männlichkeit eingeführt. Hier lernt Xolani Kwanda aus Johannesburg kennen, der die Rituale zunehmend hinterfragt. Als Xolani ihm näher kommt, wird sein gut gehütetes Geheimnis offenbar.

Panorama Dokumente

Chavela – Die mexikanische Sängerin, die mit ihrer tiefen, rauen Stimme traditionelle Rancheras sang, wurde damit weltweit bekannt. Frida Kahlo und Ava Gardner waren von ihr genauso fasziniert wie Pedro Almodóvar, der sie als Interpretin für den Soundtrack mehrerer seiner Filme wählte. Ein liebevolles Porträt über eine besondere Künstlerin, die vor fünf Jahren gestorben ist.

Ri Chang Dui Hua – Die Filmemacherin Hui-chen Huang setzt sich in diesem intimen Porträt mit ihrer Mutter auseinander: Anu ist ein Tomboy und hat ihre zwei Töchter allein großgezogen, nachdem sie sich von ihrem gewalttätigen Mann getrennt hatte. Viele Jahre später treffen sich beide Frauen wieder und sprechen über Themen wie Vertrauen, Missbrauch und Mitwisserschaft.





Forum

Casa Roshell - Ein Haus für alle Männer, die für eine Nacht eine Frau sein wollen. Hier werden sie vorbereitet: geschminkt, gezupft und im femininen Laufen trainiert. Wenn dann abends gefeiert wird, verschwimmen die Grenzen zwischen den Geschlechtern. Regisseurin Camila José Donoso begleitet im Film die Leiterinnen des Hauses der "Trans-Formation": Roshell und Liliana. Sie schaffen in ihren vier Wänden etwas, von dem sich die Welt eine Scheibe abschneiden könnte.

pir