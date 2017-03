"Pulse of Europe" Europäische Grüße an die Niederlande

Daniel Nicolai im Gespräch mit Britta Bürger

Anhänger der europafreundlichen Bewegung "Pulse of Europe" am 29.01.2017 auf dem Frankfurter Goetheplatz (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Ein "Reanimations-Kommando" für Europa - das will die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" sein. Kurz vor der Wahl in den Niederlanden versammelten sich am Sonntag in verschiedenen europäischen Städten Anhänger der Bewegung zu Pro-Europa-Demonstrationen.

Auch an diesem Sonntag versammelten sich in 40 Städten Menschen, deren Puls für Europa schlägt. "Pulse of Europe" nennt sich die Bürgerbewegung, die nach dem Brexit-Votum und der Trump-Wahl von Frankfurt am Main ihren Ausgang nahm. Inzwischen haben sich auch in anderen Ländern Ableger gegründet – darunter sind Frankreich und die Niederlande . "Pulse of Europe" wächst mit der Angst, dass das Projekt Europa bei den anstehenden Wahlen weiteren Schaden nehmen könnte. In Frankfurt am Main sind die Demonstrierenden heute ans Wasser gezogen – zum Main, der in den Rhein mündet und die Verbindung zu den Niederlanden bildet. Mit dabei war Daniel Nicolai, Intendant des English Theatre in Frankfurt.

