Psychologin Claudia Hammond "Geld trickst unser Gehirn aus"

Claudia Hammond im Gespräch mit Ute Welty

Euro-Banknoten und Kreditkarten: Was nur lässt sich damit alles anstellen? (picture alliance / ZB)

Geld wirke im Gehirn wie eine Droge. Es beeinflusse uns unbewusst, lenke und manipuliere unser Verhalten. Das sagt die britische Psychologin Claudia Hammond - und bringt viele Beispiele aus dem Alltag. Besonders tückisch sei unser Umgang mit Geld, wenn wir bargeldlos "nur mit Karte" bezahlen, warnt sie.

Die britische Psychologin und Autorin Claudia Hammond rät zum klugen Umgang mit Geld und hält im Moment eine Abschaffung von Bargeld für problematisch. Heute erscheint ihr Buch "Erst denken, dann zahlen: Die Psychologie des Geldes und wie wir sie nutzen können" in der deutschen Übersetzung.

"Droge und Werkzeug"

Geld wirke im Gehirn wie eine Droge, sagte Hammond im Deutschlandradio Kultur. Aber Geld könne zugleich auch ein wunderbares Werkzeug sein, das viele Menschen verbindet. Neurologische Untersuchungen zeigten, dass Geld zu bekommen, stimulierend auf das Belohnungssystem im Gehirn wirke:

"Gehirnsscans haben gezeigt, dass das Gefühl, was man hat, wenn man Geld bekommt, eine unmittelbare Belohnung ist", so die Psychologin und preisgekrönte Sachbuch-Autorin.

Geld trickse auf vielfältige Weise unser Gehirn aus: Bei Kaufentscheidungen tendierten beispielsweise die Menschen dazu, bei niedrigpreisigen Produkten die günstigere Variante eines Produkts zu kaufen, um 10 Euro zu sparen. Bei Ausgaben von 500 Euro wiederum hätten wir den Eindruck, es lohne sich nicht, das Konkurrenz-Produkt für 490 Euro zu wählen. "In Wirklichkeit lohnt es sich immer, egal wo wir diese zehn Euro sparen", rät Hammond. Studien zeigten auch, dass Kunden bei einer Auswahl aus drei gleichzeitig präsentierten Produkten das mittlere wählten, anstatt das günstigste Angebots.

Abschaffung von Bargeld?

Da wir bei Kartenzahlung offenbar bereit sind mehr Geld auszugeben und auch schneller den Überblick über unsere Finanzen verlieren, wäre aktuell eine komplette Abschaffung von Bargeld keine gute Idee, meint Hammond. Bezahlen mit Karte erscheine offenbar weniger real. Für die Zukunft verspricht sich Hammond hier Abhilfe durch neue Technologien: "Dass man zum Beispiel dann auf seine Karte tippt und diese einem dann anzeigt, diese Woche hast du alleine für Kaffee schon 20 Euro ausgegeben." Solche hilfreichen Technologien, um klüger mit Geld umzugehen, würden sich auch im Zuge weiterer Apps verbessern.

Claudia Hammond: Erst denken, dann zahlen: Die Psychologie des Geldes und wie wir sie nutzen können

Klett-Cotta Verlag 2017, übersetzt von Dieter Fuchs

432 Seiten, 18,95 Euro

(Im Original: Mind Over Money: the psychology of money and how to use it better, Canongate, Mai 2016)

