Am heutigen Holocaust-Gedenktag hat der Bundestag besonders der Opfer der NS-Euthanasie gedacht. Der Mord an hunderttausenden Menschen mit Behinderung wurde lange nicht aufgearbeitet. Heute bekämen Angehörige Antworten auf ihre Fragen, sagt Ute Hoffmann, Gedenkstättenleiterin in Bernburg. Mehr