Psalmen von Johann Rosenmüller Italienische Pracht

Aufzeichnung aus Wolffenbüttel

Das fürstliche Schloss in der Festung Wolffenbüttel (Museum Wolfenbüttel, Inv.-Nr. Z 457)

Mindesten sieben Mal hat Johann Rosenmüller den Psalm "In te, domine speravi" vertont. Das Ensemble Weser-Renaissance widmete sich dem vergessenen Wolfenbütteler Barock-Komponisten unter Leitung von Manfred Cordes.

Geboren im Vogtland mit Studium in Leipzig, verbrachte Johann Rosenmüller dennoch viele Jahre seines Lebens in Italien. Erst 1682 fand er als Hofkapellmeister am Hofe von Herzog Anton Ulrich zurück in die deutschsprachige Region. Doch diese Stelle in Wolfenbüttel konnte er nur kurze Zeit ausfüllen, bereits im zweiten Jahr seiner Anstellung verstarb er und wurde in der St. Johanniskirche von Wolfenbüttel beigesetzt.

Mit Johann Rosenmüller konnte der Wolfenbütteler Hof einen der begabtesten und fruchtbarsten Komponisten seiner Zeit an sich binden, dessen reichhaltiges Oeuvre (im Gegensatz zu demjenigen seiner ungleich bekannteren Zeitgenossen Dieterich Buxtehude oder Johann Pachelbel) lange Zeit noch als "Geheimtipp" unter Kennern galt. Er schuf groß angelegte lateinische Vespermusiken, wie man sie in Italien bei großen Festgottesdiensten benötigte, aber auch mit wenigen Stimmen besetzte Vokalkompositionen und darüber hinaus Instrumentalmusik, u.a. Kammersonaten, die er 1682 Herzog Anton Ulrich widmete.

Für das heutige Programm wurden sieben Kompositionen ausgewählt, die allesamt die ersten Verse des 70. (nach Luthers Zählung 71.) Psalms zur Grundlage haben. Was auf den ersten Blick ermüdend oder eintönig erscheinen mag, entpuppt sich als ein wahres Kaleidoskop kompositorischer Ideen. Rosenmüller arbeitet mit wechselnden Sängerkombinationen und einer überaus fantasievollen Motivik auch in den teilweise virtuosen Instrumentalpartien. Die Werke sind in der "Bokemeyer-Sammlung", die in der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrt wird, überliefert und wurden aus Abschriften des 17. Jahrhunderts für das Wolfenbütteler Projekt transkribiert.

Trinitatiskirche Wolfenbüttel

Aufzeichnung vom 29. Januar 2017

Johann Rosenmüller

Sieben Vertonungen des "In te domine speravi"

Ensemble Weser-Renaissance Bremen:

Gerlinde Sämann, Sopran

Julia Kirchner, Sopran

David Erler, Alt

Mirko Ludwig, Tenor

Hans Jörg Mammel, Tenor

Veronika Skuplik, Violine

Franciska Hajdu, Violine

Frauke Hess, Viola da Gamba

Juliane Laake, Viola da Gamba

Eva Maria Horn, Dulzian

Detlef Bratschke, Orgel

Joachim Held, Chitarrone

Leitung: Manfred Cordes