Prozess gegen rechtsextremistische "Gruppe Freital" "Indikator für einen Paradigmenwechsel"

Matthias Quent im Gespräch mit Dieter Kassel

Tagelang demonstrierten im Sommer 2015 Menschen in Freital gegen ein Flüchtlingsheim. (dpa / picture-alliance / Oliver Killig)

In Dresden wird gegen die rechtsextremen Gewalttäter der "Gruppe Freital" verhandelt. Ein Novum ist, dass diese des Terrorismus angeklagt werden. Die Gruppe hatte 2015 die Unterkünfte Asylsuchender angegriffen - eindeutig ein Akt des Terrorismus, sagt Extremismusforscher Matthias Quent.

2015 erregten die Angriffe der so genannten "Gruppe Freital" auf Flüchtlingseinrichtungen in Sachsen und auf die Unterstützer von Geflüchteten bundesweit großes Aufsehen. Was die Mitglieder dieser rechtsextremistischen Gruppe getan haben ist eindeutig strafbar, also kriminell, aber handelt es sich tatsächlich um Terror? Dies wird heute am sächsischen Oberlandesgericht in Dresden zu klären sein.

Die Wahrnehmung von Juristen und Sozialwissenschaftlern

Für den Extremismusforscher Matthias Quent lautet die Antwort klar: Ja – die Gewaltakte der "Gruppe Freital" sind als Rechtsterrorismus einzustufen. Der Soziologe begründet dies:

"Terrorismus beginnt aus sozialwissenschaftlicher Perspektive da, wo planmäßig und konspirativ Gewalttaten vorbereitet und durchgeführt werden, die sich richten stellvertretend gegen Repräsentanten von politischen Institutionen oder eben sozialen Gruppen. Terrorismus ist zumindest politisch inspiriert und hat das Ziel, Angst und Schrecken zu verbreiten."

Die Verhältnismäßigkeit wahren

Quent räumte jedoch ein, dass zwischen der sozialwissenschaftlichen und der juristischen Definition von Terrorismus "mitunter Welten liegen". Ein relatives Novum sei, dass rechtsextreme Gewalttäter auch des Terrorismus angeklagt würden. Insofern sei der Prozess "Indikator für einen Paradigmenwechsel".

Auf die Frage, ob demnächst das Risiko einer inflationärer Benutzung des Begriffes "Terrorismus" bestehe, sagte Quent:

"Wenn wir uns anschauen, wann wir im öffentlichen Diskurs, beispielsweise im Zusammenhang mit islamistischen Gefährdern, über Terrorismus sprechen, dann sollten wir schon auch die Verhältnismäßigkeit wahren und sagen: Warum sollten wir bei Menschen, die deutscher Abstammung und rassistisch motiviert sind, ein anderes Maß anlegen?"