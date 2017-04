Peter-Lindbergh-Ausstellung in München Vier Jahrzehnte fotografischer Arbeitswut Er fotografiert fast immer in Schwarz-Weiß und er schaut mit der Kamera seinen Models in die Seele: Peter Lindbergh hat in den 80er-Jahren die Modefotografie revolutioniert. Die Kunsthalle München zeigt nun die umfassende Werkschau "From Fashion to Reality".Mehr

Bob Dylans erstes Deutschlandkonzert "Mir sind die Tränen in die Augen gestiegen!" Lange hatte er sich geziert, dann hat Bob Dylan den Literaturnobelpreis in Stockholm doch noch in Empfang genommen. Jetzt bringt ihn seine "Never Ending Tour" auch für einige Konzerte nach Deutschland. Unser Kritiker Helmut Heimann war von dem ersten Konzert in Hamburg begeistert.Mehr