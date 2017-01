Kulturnachrichten

Mittwoch, 18. Januar 2017

Proteste gegen Stierkampf-Verbot in Südindien Jallikutta-Festival fordert regelmäßig Menschenleben Mehrere tausend Menschen haben in Südindien gegen das Verbot des traditionellen Stierkampfs Jallikattu demonstriert. In Chennai, der Hauptstadt des südindischen Bundesstaats Tamil Nadu, demonstrierten rund 4000 Menschen. Auch in den Städten Coimbatore und Madurai gab es Proteste. Jallikattu wird in Südindien seit Jahrhunderten rund um das Erntefest Pongal im Januar praktiziert. Dabei werden Bullen Preise, meistens Bündel mit Münzen, an die Hörner gebunden. Die teilnehmenden Männer versuchen dann, die Bullen zu Boden zu ringen, um an die Preise zu gelangen. Dabei sterben regelmäßig Menschen, auch Tiere werden häufig verletzt. Tierschützer kritisieren zudem, dass die Bullen häufig mit Alkohol oder scharfen Gewürzen zusätzlich gereizt werden. Seit 2014 ist Jallikattu wegen einer Entscheidung des Obersten indischen Gerichts verboten. Im vergangenen Jahr versuchte das Umweltministerium in Neu Delhi, die Sperre aufzuheben, scheiterte jedoch erneut am Obersten Gericht.

Dokumente des Kölner Stadtarchivs kehren zurück Über ein Kilometer Akten reisen verpackt in 3000 Kartons mit 16 Lastwagen ins Rheinland Knapp acht Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs werden die letzten historischen Dokumente zurück ins Rheinland geholt. Am Mittwoch wurden Akten aus Schleswig bei Flensburg auf den Rückweg geschickt. Sie würden nun in Düsseldorf zwischengelagert, bis 2020 das neue Archiv in Köln stehen soll, sagte der stellvertretende Leiter des Kölner Archivs, Ulrich Fischer. "Das ist zumindest geografisch näher an Köln als an Schleswig. Schleswig ist das letzte weit entfernte Asylarchiv, das wir nun räumen können", sagte Fischer. Das Stadtarchiv Köln war im März 2009 durch Pannen beim Bau einer U-Bahn eingestürzt. 27 Regal-Kilometer Akten landeten im Dreck. Bis alle Dokumente zumindest grob gereinigt und erfasst seien, dauere es geschätzt noch 20 Jahre, sagte Fischer.

Großer Kunstpreis Berlin für Emin Alper Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert und wird von der Akademie der Künste vergeben Der türkische Filmemacher Emin Alper erhält den Großen Kunstpreis Berlin. Mit Alper werde ein Regisseur ausgezeichnet, der sich mit seinen Filmen "Beyond the Hill" und "Frenzy" als außergewöhnlicher cineastischer Erzähler erwiesen habe, urteilte die Jury. Alper sei es mit beiden Arbeiten gelungen, aus den Innenwelten seiner Protagonisten ein tiefgründiges Bild einer durch alltägliche Gewalt zerrissenen türkischen Gesellschaft zu entwickeln. Der Jury gehörte unter anderem der Filmemacher Andres Veiel ("Black Box BRD") an, der mit seinem neuen Film "Beuys" im Rennen um den Goldenen Bären der 65. Berlinale ist. Der Preis wird Alper am 18. März von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Akademie-Präsidentin Jeanine Meerapfel überreicht.

81 Nominierungen für Grimme-Preis So viele Einreichungen wie noch nie Insgesamt 81 Produktionen und Einzelleistungen aus mehr als 1.000 Vorschlägen haben es in die Endrunde um den 53. Grimme-Preis geschafft. Das seien so viele Nominierungen und Einreichungen wie noch nie, erklärte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, in Marl. Der renommierte Fernsehpreis wird am 31. März im Theater der Stadt Marl in den Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Kinder und Jugend sowie Information und Kultur verliehen. Allein 23 Nominierungen befassen sich den Angaben zufolge mit Flucht und Migration. Das Kontingent im Bereich Kinder und Jugend habe sich auf 14 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. "Die Sender haben die junge Zielgruppe zunehmend im Blick, wenn es um die Entwicklung und Fortsetzung von Formaten und Angeboten geht", so Gerlach.

Christian Nitsche soll BR-Chefredakteur werden Bisheriger Intendant Sigmund Gottlieb geht Ende März in den Ruhestand Der Zweite Chefredakteur von ARD-aktuell, Christian Nitsche, soll neuer Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks (BR) werden. Der Rundfunkrat soll am 2. Februar dem Personalvorschlag des Intendanten Ulrich Wilhelm zustimmen. Nitsche wird damit Nachfolger von Sigmund Gottlieb, der Ende März in den Ruhestand geht. Wegen des trimedialen Umbaus des Senders wird Nitsche nicht nur das BR-Fernsehen, sondern auch den Hörfunk und den Online-Bereich leiten. Nitsche stammt aus Nürnberg und volontierte beim BR. Ab 1988 war er als Autor für Magazine wie "Plusminus" und "Report München" tätig. Als Korrespondent berichtete er unter anderem aus dem Kosovo und dem Irak und arbeitete in den ARD-Studios Tel Aviv und Istanbul. 2003 wechselte er als Fernsehkorrespondent ins ARD-Hauptstadtstudio Berlin; 2011 wurde er Pressesprecher des BR. 2014 ging er zu ARD-aktuell nach Hamburg.

Abbas Khider erhält Chamisso-Preis 2017 2017 wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung zum letzten Mal verliehen Mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis werde Khiders bisheriges Gesamtwerk geehrt, so die Robert Bosch Stiftung. Abbas Khider erweise sich "als sprachsensibler Beobachter der Verzweiflung, Verstörtheit, Wut und Hoffnung junger Männer, die ihre Heimat verlassen müssen und Zuflucht in Europa suchen", so die Begründung der Jury. Die mit je 7.000 Euro dotierten Förderpreise gehen an die Autorin Barbi Markoviæ für ihren witz- und schwungreichen Stadtroman "Superheldinnen" sowie an den Autor Senthuran Varatharajah für seinen originellen, als Facebook-Dialog aufgebauten Roman "Vor der Zunahme der Zeichen". Mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ehrt die Robert Bosch Stiftung seit 1985 herausragende auf Deutsch schreibende Autoren, deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt ist.

Staatsopern-Sängerin Rosemarie Lang gestorben Sie debütierte 1987 als Klytämnestra Die Sängerin Rosemarie Lang, die fast zwei Jahrzehnte dem Ensemble der Berliner Staatsoper Unter den Linden angehörte, ist tot. Die Mezzosopranistin starb bereits am 12. Januar mit 69 Jahren, wie die Staatsoper mitteilte. Ihre Karriere hatte Lang 2009 aus gesundheitlichen Gründen beendet. Die aus Grünstädtel im Erzgebirge stammende Lang war nach Stationen am Theater Altenburg und dem Opernhaus Leipzig 1987 an die Staatsoper gekommen. Nach ihrem Debüt als Klytämnestra in Glucks "Iphigenie in Aulis" folgten unter anderem Partien wie Cherubino in der "Hochzeit des Figaro", Octavian im "Rosenkavalier" und Fricka in der "Walküre". Lang trat unter anderem bei den Salzburger Festspielen, der Wiener Staatsoper sowie an der Oper Washington auf.

"FAZ"-Rechtsstreit mit Thalia beigelegt Online-Buchhändler darf ungefragt keine Rezensionsauszüge zu Werbezwecken verwenden Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat nach eigenen Angaben den Rechtsstreit mit der Thalia Bücher GmbH um die Verwendung von "FAZ"-Rezensionen mit einem Vergleich beendet. Thalia gebe für die ohne Erlaubnis zu Werbezwecken verwendeten Buchbesprechungen auf der Online-Plattform buch.de eine Unterlassungserklärung ab und verpflichte sich zu Schadenersatz, teilte die "FAZ" mit. Die "FAZ" erklärte, die verwendeten Rezensionsauszüge seien urheberrechtlich geschützt und dürften nur gegen eine Lizenzzahlung zu Werbezwecken verwendet werden. Die Parteien einigten sich laut "FAZ" darauf, dass durchschnittlich 380 Euro pro Rezensionsauszug als fiktive Lizenz zu bezahlen seien. Der Vergleich sei auf "dringendes Anraten" des Landgerichts München zustande gekommen. Die Zeitung hatte gegen den zu Thalia gehörenden Online-Buchhändler geklagt.

Bassbariton Gerd Grochowski gestorben Sonntagabend hatte Grochowski noch Premierenauftritt am Staatstheater Wiesbaden Der Sänger Gerd Grochowski ist tot. Wie das Staatstheater Wiesbaden mitteilte, starb der Bassbariton völlig unerwartet im Alter von 60 Jahren am Vortag in Mainz. Er hatte wegen starker Schmerzen im Herzbereich den Notarzt gerufen. Der konnte dann nur noch den Tod feststellen. Am Sonntagabend hatte Grochowski als Wotan bei der Premiere der "Walküre" am Staatstheater Wiesbaden noch Ovationen erhalten. Grochowski hat an fast allen großen Opernbühnen der Welt gesungen, darunter an der Metropolitan Opera in New York und der Mailänder Scala. An den Bayreuther Festspielen hatte er im vergangenen Jahr in der Neuinszenierung des "Parsifal" als Klingsor debütiert. Für diese Rolle war er auch in diesem Jahr vorgesehen. Die Festspiele würdigten Grochowski als "ebenso hochprofessionelles wie liebenwürdiges Mitglied" des Ensembles.