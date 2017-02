Kulturnachrichten

Sonntag, 26. Februar 2017

Protestaktionen vor der Oscar-Verleihung Schauspieler und Regisseure kritisieren öffentlich die Politik des US-Präsidenten an Kinostars wie Jodie Foster und Michael J. Fox haben sich bei einer Protestkundgebung in Beverly Hills für Pressefreiheit sowie die Rechte von Einwanderern und Minderheiten engagiert. Zu der Aktion "United Voices" hatte die Künstleragentur United Talent Agency (UTA) eingeladen, mehr als 1500 Menschen beteiligten sich am Freitag (Ortszeit). Der von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp für Menschen aus bestimmten Ländern war für die Agentur Anlass, ihre traditionelle Oscar-Party abzusagen und das Party-Budget für Flüchtlings- und Bürgerrechtsorganisationen zu spenden. Die Kundgebung war nicht die einzige Protestaktion: Sechs Regisseure von Filmen mit Aussichten auf den Auslands-Oscar veröffentlichten ein Statement, in dem sie "das Klima von Fanatismus und Nationalismus" verurteilen, "das wir heute in den USA und in so vielen anderen Ländern sehen, in Teilen der Bevölkerung, und, was am bedauerlichsten ist, unter führenden Politikern". Zu den Unterzeichnern gehören der iranische Regisseur Asghar Farhadi, der Däne Martin Zandvliet, Hannes Holm aus Schweden, die deutsche Filmemacherin Maren Ade und das australische Regisseur-Duo Martin Butler und Bentley Dean. Die sechs Filmemacher erklärten, der Auslands-Oscar würde Menschen gewidmet, die sich für die Förderung von Eintracht und Verständigung einsetzten - ganz egal wer den Preis gewinnen werde.

"Toni Erdmann" gewinnt Independent Spirit Award Goldene Himbeere geht an "Superman v. Batman" und Hillary-Clinton-Doku-Drama Am Vorabend der Oscar-Verleihung hat die deutsche Regisseurin Maren Ade in Kalifornien eine erste Trophäe gewonnen. Ihr Erfolgsfilm "Toni Erdmann" erhielt den Independent Spirit Award als bester internationaler Film. Die Spirit Awards werden traditionell einen Tag vor der großen Oscar-Gala vergeben - genauso wie die Goldene Himbeere für den schlechtesten Film des Jahres. Diesen Filmpreis bekam ein Dokumentarfilm über die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Den größten Triumph bei den Independent Spirit Awards feierte das Drama "Moonlight" über einen homosexuellen Afroamerikaner: Der Film, der nur 1,5 Millionen Dollar kostete, erhielt Auszeichnungen als bester Film, für die beste Regie, das beste Drehbuch, die beste Filmtechnik und den besten Schnitt. Er ist auch für acht Oscars nominiert.

Bürgermeister von Rio fehlt bei Eröffnung des Karnevals Marcelo Crivella erschien nicht zur traditionellen Schlüsselübergabe an König Momo Der neue, streng religiöse Bürgermeister von Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ist am Freitagabend nicht zur traditionellen Schlüsselübergabe an König Momo erschienen, mit der das Ereignis offiziell eröffnet wird. Organisatoren in weißer Sambakleidung, Stelzenläufer und die städtische Blaskapelle warteten zweieinhalb Stunden vergeblich auf das Stadtoberhaupt. "Wo ist Crivella?", riefen einige der 70.000 Zuschauer in dem Stadion. Schließlich tauchte die Kulturbeauftragte der Stadt, Nilcemar Nogueir, auf und vollzog die symbolische Schlüsselübergabe. Schon in den Tagen zuvor war spekuliert worden, ob der ultrakonservative Crivella der Veranstaltung fernbleiben würde. Crivella ist Bischof der "Universellen Kirche des Königreichs Gottes", einer evangelikalen Mega-Kirche, und kann dem Karneval nichts abgewinnen.