Das ZDF will sein Frauenmagazin "Mona Lisa" einstellen und durch ein Dokumentationsformat ersetzen. Die Journalistin Jenni Zylka trauert um "ML" - aber nur ein bisschen. Gerade bei einem Sender wie dem ZDF denke sie: "Bewegung ist immer gut." Mehr

Freu dich, dass du so schöne Filme gemacht hast: Das wünscht Jeanine Meerapfel der Regisseurin Margarethe von Trotta zum 75. Geburtstag. "Die bleierne Zeit" und "Rosa Luxemburg" seien wichtig und unvergessen, so die Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin.Mehr