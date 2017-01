Kulturnachrichten

Samstag, 28. Januar 2017

Preisverleihung beim 38. Max-Ophüls-Filmfestival Auszeichnungen für Film-Nachwuchs werden in Saarbrücken vergeben Heute Abend werden die Preise des 38. Max-Ophüls-Filmfestivals in Saarbrücken vergeben. Sie haben einen Gesamtwert von fast 112-tausend Euro. Die 15 Auszeichnungen werden unter anderem in den Kategorien Spielfilm, Schauspieler und Dokumentarfilm vergeben. Das Filmfestival ist ein wichtiges Forum für Nachwuchsregisseure aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ist nach dem in Saarbrücken geborenen Filmregisseur Max Ophüls benannt.

PEN beklagt Unterdrückung der Opposition in der Türkei Autorenverband sieht Meinungsfreiheit vor Verfassungsreferendum bedroht Der Autorenverband PEN International warnt mit Blick auf das Verfassungsreferendum in der Türkei eindringlich vor einer massiven Einschränkung der Meinungsfreiheit. "Wir haben den Eindruck, dass die Regierung den Ausnahmezustand nutzt, um die Opposition zum Schweigen zu bringen", sagte die Verbandsvorsitzende Jennifer Clement der Nachrichtenagentur AFP. Vor der Volksabstimmung über die Einführung des Präsidialsystems müssten auch die Gegner zu Wort kommen. "Das Referendum abzuhalten und die Verfassung zu ändern ohne jegliche Opposition, Diskussion oder Debatte in der Türkei, ist zutiefst antidemokratisch", sagte Clement. In diesem Fall wäre das Ergebnis des Referendums illegitim. Ein Votum für Erdogans Vorhaben würde den Weg ebnen zu einer "echten totalitären Diktatur, und das ist zutiefst besorgniserregend", sagte die PEN-Vorsitzende. Die Volksabstimmung findet voraussichtlich im April statt.

Schauspieler John Hurt gestorben Brite wurde 77 Jahre alt Der britische Schauspieler John Hurt ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hurt hatte eine mehr als 50 Jahre lange Karriere im Fernsehen und im Kino. Für seine Rollen in "12 Uhr nachts – Midnight Express" und "Der Elefantenmensch" wurde er für einen Oscar nominiert. Er spielte auch in den Harry-Potter-Verfilmungen und dem vierten Teil der Indiana-Jones-Reihe mit. Derzeit ist er im Kino an der Seite von Natalie Portman in "Jackie" zu sehen.

Paphos feiert Eröffnung als Europäische Kulturhauptstadt Zyprische Hafenstadt feiert mit Konzerten und Ausstellungen Die zyprische Hafen- und Touristenstadt Paphos läutet heute zweitägige Feierlichkeiten als Kulturhauptstadt Europas ein. Unter dem Motto "Paphos - ein Kunstwerk" sind mehrere Konzerte und Kunstausstellungen geplant. Paphos ist eine der beiden Europäischen Kulturhauptstädte 2017. In Aarhus (Dänemark) wurde die Eröffnung bereits am vergangenen Wochenende gefeiert.

Hosenfeld-Szpilman-Preis vergeben Auszeichnung für Orchester und Sprachwissenschaftlerin Die Neue Jüdische Kammerphilharmonie Dresden und die Jiddistik-Doktorandin Miriam Schulz bekommen den diesjährigen Hosenfeld-Szpilman-Gedenkpreis. Erstmals wird die Auszeichnung für ethisches Handeln im Widerstand damit an zwei Preisträger vergeben, wie die Leuphana Universität in Lüneburg mitteilte. Der Preis ist diesmal mit 10 000 Euro dotiert. Das 2007 gegründete Ensemble in Dresden hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werke von zwischen 1933 und 1945 verfolgten Komponisten jüdischer Herkunft vor dem Vergessen zu bewahren. Die Doktorandin Miriam Schulz setzte sich an der Columbia-Universität in New York mit der Zerstörung der jüdischen Gemeinden in Polen auseinander. Die Universität Lüneburg erinnert mit der Auszeichnung an die Rettung des jüdischen Komponisten Wladyslaw Szpilman durch den Wehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld 1944. Der Film "Der Pianist" (2002) von Roman Polanski machte die Geschichte weltberühmt.