Kulturnachrichten

Donnerstag, 16. Februar 2017

Preis der Leipziger Buchmesse Heute werden die Nominierten bekanntgegeben Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse gibt heute die nominierten Autoren bekannt. Der mit insgesamt 60 000 Euro dotierte Literaturpreis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. In diesem Jahr haben Verlage den Angaben zufolge 365 Titel ins Rennen um die renommierte Auszeichnung geschickt. Die siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz der Literaturkritikerin Kristina Maidt-Zinke hat pro Kategorie fünf Nominierte ausgewählt. Zu den Konkurrenten um den Preis zählten bekannte Autoren ebenso wie Debütanten, hieß es. Die Preisträger werden am Nachmittag des 23. März - dem ersten Tag der Buchmesse - gekürt. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird zum 13. Mal vergeben.

Börne-Preis für Rüdiger Safranski "Den Gegenwind der politischen Klasse (...) erträgt er gelassen" Der Schriftsteller und Philosoph Rüdiger Safranski erhält den Ludwig-Börne-Preis 2017. Das hat Schauspieler Christian Berkel als Preisrichter entschieden. Safranski scheue sich nicht, sich in aktuelle politische Diskussionen in Deutschland einzumischen. "Den Gegenwind der politischen Klasse, die seine Meinungen und Analysen mitunter als störend empfindet, erträgt er gelassen", begründete Berkel seine Entscheidung nach Mitteilung der Börne-Stiftung. Safranski (72) ist einer großen Öffentlichkeit mit Biografien über Goethe, Nietzsche oder Schopenhauer bekannt geworden. Als einer der wenigen deutschen Intellektuellen hat er sich kritisch über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geäußert. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird am 28. Mai in der Paulskirche verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Marcel Reich-Ranicki, Peter Sloterdijk, Hans Magnus Enzensberger, Joachim Gauck und Frank Schirrmacher. Zuletzt ging der Preis an den früheren Feuilleton-Chef der "Neuen Zürcher Zeitung", Martin Meyer.

Musikstreamingdienst wächst in den USA rasant Spotify verlegt US-Zentrale ins neue World Trade Center Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify verlegt seine US-Zentrale in einen Wolkenkratzer im wiederaufgebauten World Trade Center in New York. Mit dem Umzug Anfang kommenden Jahres sichere Spotify gut 830 bestehende Arbeitsplätze und schaffe 1000 neue, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo mit. Das US-Geschäft des Unternehmens ist bisher in Manhattan angesiedelt, also bereits in der Nachbarschaft der neuen US-Zentrale. Spotify zieht in den Wolkenkratzer namens Four World Trade Center, der vom japanischen Architekten Fumihiko Maki entworfen worden war. Das Gebäude ist damit das erste vollständig vermietete auf dem Areal, auf dem einst die bei den Anschlägen am 11. September 2001 zerstörten Zwillingstürme standen. Der Musikstreamingdienst Spotify wächst derzeit vor allem in den USA rasant. Dort hat sich die Zahl der Abonnenten allein im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

Deutsche Grammy-Gewinnerin verschlief Triumph "Bestes klassisches Soloalbum": die Sopranistin Dorothea Röschmann Die deutsche Sopranistin Dorothea Röschmann hat in der Nacht zum Montag, als ihr in Los Angeles der Musikpreis Grammy zugesprochen wurde, schon geschlafen. "Ich bin an dem Abend müde in Dresden ins Bett und habe nicht mehr weiter darüber nachgedacht", sagte sie der Zeitung "Die Welt". Sie sei "auf alles gefasst" gewesen und habe es "wohl dem Himmel überlassen". "Dann habe ich aber geträumt, mein lieber Kollege Ian Bostridge, der ja auch für seine Shakespeare-Songs nominiert war, habe gewonnen", sagte Röschmann weiter. "Ich bin aufgewacht, da war es so vier Uhr, und fand auf meinem Handy eine Gratulation von Ian an uns beide, denn jeder von uns hat einen Grammy gewonnen." Röschmann wurde mit einem Grammy in der Kategorie "Bestes klassisches Soloalbum" ausgezeichnet.

Kritischer Journalismus wichtiger denn je So Verleger-Präsident Döpfner Angesichts populistischer Strömungen in den USA und Europa ist laut dem Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Mathias Döpfner, kritischer Journalismus wichtiger denn je. Die zentrale Aufgabe von Journalisten sei, die Wahrheit zu recherchieren, sagte Döpfner bei einem Empfang des ZDF in Berlin. Das beste Gegengift gegen falsche Berichterstattung sei die Medienvielfalt. Bei der Veranstaltung wurde zum Thema "Fake News und Social Bots: Meinungsbildung im Wahljahr 2017" diskutiert. Döpfner plädierte in diesem Zusammenhang für mehr Medienkompetenz an Schulen, an Universitäten, aber auch generell in der Gesellschaft. Zudem sprach sich der BDZV-Präsident dafür aus, Facebook bei der Bekämpfung von "Fake News" stärker in die Pflicht zu nehmen. Auch in den Parteien wird derzeit über Maßnahmen gegen Falschmeldungen und Hassrede diskutiert. Unter anderem haben die Union, SPD und Grüne Positionspapiere erstellt. Es geht unter anderem um das sofortige Löschen solcher Beiträge oder um Bußgelder gegen Unternehmen wie Facebook bei Verstößen.

Sommerprogramm der Elbphilharmonie ausverkauft Ansturm auf Tickets Binnen kürzester Zeit sind alle Tickets für die Sommerserie in der Hamburger Elbphilharmonie gestern vergriffen gewesen. Online ging nach Veranstalterangaben nach 90 Minuten nichts mehr, an den Verkaufsstellen dauerte es noch etwas länger, bis alle Karten weg waren. "Das Sommerprogramm ist ausverkauft", bestätigte eine Sprecherin der Elbphilharmonie. Insgesamt waren 30 000 Tickets für die Sommerserie und noch einmal 8000 Tickets für das Transatlantik-Festival angeboten worden. Wer online eine Karte bestellen wollte, hatte oft mit Serverproblemen zu kämpfen. Vor den Vorverkaufsstellen bildeten sich Schlangen, so auch vor der Elbphilharmonie. Hier reiche die Schlange bis auf den Vorplatz, sagte ein Sprecher. Passend zum Motto der Sommerserie wurde an die in der Kälte Wartenden Eis am Stiel verteilt.