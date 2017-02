Dreckige Wäsche oder große Kunst? In ihrem autobiografischen Roman "I love Dick" erklärt die amerikanische Künstlerin Chris Kraus, warum Frauen sich in der Literatur nicht selbstentblößen sollten. Mehr

Der Dokumentarfilm "I Am Not Your Negro" über den Schriftsteller James Baldwin hat auf der Berlinale Premiere. Außerdem ist er bereits für den Oscar nominiert. Die Amerikanistin Susan Winnett hofft darauf, dass der Film auch das Interesse an dem literarischen Werk neu erweckt.Mehr