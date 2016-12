Kulturnachrichten

Freitag, 23. Dezember 2016

Polnisches Gericht verurteilt ZDF Wegen Formulierung "polnische Vernichtungslager" Juristische Niederlage für das ZDF in Polen: Ein Berufungsgericht in Krakau hat den Sender wegen der Bezeichnung von Auschwitz und Majdanek als polnische Konzentrationslager zu einer öffentlichen Entschuldigung verurteilt. Das ZDF müsse eine entsprechende Erklärung einen Monat lang auf seiner Website veröffentlichen, verlangten die Richter. Sie gaben damit der Klage des Holocaust-Überlebenden Karol Tendera statt, der im April noch in erster Instanz gescheitert war. Der Fall geht auf den Sommer 2013 zurück. Damals hatte das ZDF in einer Ankündigung für eine Dokumentation über die Befreiung der Konzentrationslager durch die Rote Armee von den "polnischen Vernichtungslagern Majdanek und Auschwitz" gesprochen. Im April hatte ein Gericht die Klage Tenderas noch abgewiesen. Der Sender habe sich in zwei Briefen an den heute 95-Jährigen "wirksam" entschuldigt und zudem eine Erklärung auf seiner Website veröffentlicht, hieß es damals. In ihrem Urteil erklärten die Richter nun, der Auschwitz-Überlebende sei durch die Wortwahl in seiner persönlichen Würde und seiner nationalen Identität verletzt worden.

Cellist Heinrich Schiff gestorben Er spielte unter anderem in Salzburg, Edinburgh, Berlin, Australien und Japan Der international renommierte österreichische Cellist und Dirigent Heinrich Schiff ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Wien in der vergangenen Nacht. Dies bestätigte ein enger Freund der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Dem Künstler war mit zeitgenössischer Musik früh der Durchbruch gelungen. 1978 brachte ihm seine erste Schallplatte die Auszeichnung als "Künstler des Jahres". Schiff war regelmäßig zu Gast bei den Festspielen in Salzburg, Edinburgh oder Berlin, er trat auch als Solist in Australien und Japan auf. Schiff studierte an der Wiener Hochschule für Musik und perfektionierte sein Spiel unter anderem bei dem französischen Cellisten André Navarra. Er spielte im Laufe seiner Karriere fast alle bedeutenden Werke der Celloliteratur ein und arbeitete mit den wichtigsten Musikergrößen seiner Zeit zusammen. Am Dirigentenpult stand Schiff seit etwa 1990. An der Hochschule für Musik und Tanz Köln, später an der Universität Basel, am Mozarteum in Salzburg und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien wirkte Schiff zudem als Hochschullehrer.

Beach Boys sollen bei Trumps Amtseinführung auftreten Ansonsten steht noch der Mormon Tabernacle Choir auf dem Programm Die Beach Boys ("Good Vibrations", "California Girls") überlegen, bei der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu singen. "Die Beach Boys wurden angefragt, bei den Festlichkeiten zur Amtseinführung aufzutreten. Sie haben sich aber noch nicht entschieden, ob sie teilnehmen werden oder nicht", teilte ein Sprecher der Band dem "Billboard"-Magazin mit. Die Musiker um Sänger Brian Wilson (74) hatten dem Bericht zufolge bereits für die früheren Präsidenten Ronald Reagan, George Bush und Bill Clinton gesungen. Zahlreiche Musiker hatten sich im Wahlkampf auf die Seite der Demokratin Hillary Clinton gestellt. Dementsprechend schwer sei es anscheinend für Trump, Prominente für seine Amtseinführung am 20. Januar zu gewinnen, berichteten US-Medien. Bislang wurde bekannt, dass die 16-jährige Castingshow-Teilnehmerin Jackie Evancho und der Mormon Tabernacle Choir auftreten sollen. Bei den Vereidigungen von US-Präsident Barack Obama waren unter anderem Beyoncé, Aretha Franklin und Kelly Clarkson dabei.

Urheberrechte an Hochschulen: Einigung mit VG Wort Vorerst Übergangslösung, ab März soll endgültige Einigung stehen Im Streit um die Wahrung von Urheberrechten an Hochschulen zeichnet sich eine Einigung ab. Die Verwertungsgesellschaft Wort, die Kultusministerkonferenz und die Hochschulrektorenkonferenz unterzeichneten eine Grundsatzvereinbarung zur digitalen Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke an Hochschulen, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitteilte. In dem Streit geht es um eine angemessene Vergütung von Autoren. Ohne eine Einigung hätten Hochschuldozenten ihren Studenten vom 1. Januar 2017 an keine Materialien mehr online zur Verfügung stellen dürfen. Die Studenten hätten also wieder in die Bibliothek gehen und sich benötigte Informationen aus Büchern kopieren müssen. Laut der Vereinbarung erhält die VG Wort, die die Rechte der Autoren vertritt, vorerst für weitere neun Monate eine Pauschalvergütung für die hochschulinterne Bereitstellung digitaler Werkauszüge. Darüber hinaus soll eine Arbeitsgruppe bis März eine bundeseinheitliche Lösung entwickeln, die keine Pauschale, sondern eine Einzelabrechnung ermöglicht.

Afghanischer Musiker darf vorerst hier bleiben Allerdings nur bis sein Theaterstück in München abgespielt ist Der afghanische Musiker und Schauspieler Ahmad Shakib Pouya muss Deutschland vorerst doch nicht verlassen. Der 33-Jährige dürfe bis nach den Aufführungen des Flüchtlings-Theaterstücks "Zaide" Mitte Januar in München im Land bleiben, teilten seine Unterstützer am Donnerstagabend mit. Am 15. Januar müsse Pouya jedoch nach Afghanistan ausreisen.Der gelernte Zahnarzt Pouya sollte abgeschoben werden, obwohl sein Fall derzeit der Härtefallkommission des bayerischen Landtags zur Entscheidung vorliegt. Pouya war 2011 aus Angst vor den Taliban nach Deutschland geflüchtet. Unter anderem baute er in Augsburg das Flüchtlingsmodell-Projekt "Grandhotel Cosmopolis" mit auf. Zuletzt war er Dolmetscher bei der IG Metall in Frankfurt am Main. Für Pouya hatten sich unter anderem Künstler und Flüchtlingsorganisationen eingesetzt. Den Ausschlag für den Aufschub seiner Ausreise habe letztlich jedoch die Fürsprache des ehemaligen bayerischen Wissenschaftsministers Thomas Goppel (CSU) gegeben, heißt es in dem Schreiben der Unterstützer. Sie hoffen nun darauf, dass die Härtefallkommission in ihrer Sitzung vor der Münchner Premiere des Theaterstücks Zaide zugunsten Pouyas entscheiden wird.

Berlinale wirbt mit Wappentier Mit den Bären durch die Nacht Bären für alle Lebenslagen: Die 67. Berliner Filmfestspiele (9.-19. Februar 2017) werben in ihrer nächsten Ausgabe mit dem Wappentier der Hauptstadt. In sechs Bildmotiven drehen die Bären ihre Runden durch das nächtliche Berlin, wie die Veranstalter mitteilten. "Berlin ist groß und auch in diesem Jahr folgen wir der Spur der Bären zu einigen typischen Hauptstadtecken", erklärte Festivaldirektor Dieter Kosslick. Die Motive wurden erneut von der Schweizer Agentur Velvet gestaltet. Die Plakatreihe wird ab Mitte Januar 2017 im Stadtbild zu sehen sein.

"Together Berlin" - Musiker gedenken der Anschlagsopfer Solidaritätskonzert am Brandenburger Tor soll sechs Stunden dauern Mit einem Konzert am Brandenburger Tor gedenken Berliner Künstler und Politiker heute der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Neben dem Gedenken an die Toten solle unter dem Motto "Together Berlin" für das Leben, gemeinsame Werte und Freiheit demonstriert werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. "Unser Zusammenhalt wird nicht schwächer, er wird stärker, wenn Menschlichkeit gefragt ist", heißt es in der Ankündigung. "Wir suchen einander, wir sprechen miteinander, und wir sorgen füreinander." Mit Musik, die die Menschen verbinden soll, wollen die Künstler nach eigener Aussage an diesem symbolträchtigen Ort feiern und den Zusammenhalt aller Welt sichtbar machen. Die Konzerte finden von 14 bis 20 Uhr statt. Angekündigt haben sich unter anderem die Musiker Max Giesinger, Elen, Graham Candy, The Dark Tenor, Sebastian Hämer sowie Triple L und Valerio Lombardo. Moderatoren führen durch das rund sechsstündige Programm. Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz waren zwölf Menschen getötet worden, rund 50 wurden zum Teil schwer verletzt.

Monika Peitsch wird 80 Jahre alt Paraderolle: Elegante Dame von Welt Monika Peitsch gehört zu den bekannten Gesichtern im deutschen Fernsehen. In zahlreichen Serien wie "Die Unverbesserlichen" und "Das Erbe der Guldenburgs" gehörte sie zum festen Ensemble, spielte in TV-Filmen wie den Rosamunde-Pilcher-Geschichten und "Pfarrer Braun". Begonnen hat sie ihre jahrzehntelange Karriere im Theater. Parallel sammelte sie Erfahrungen vor der Fernsehkamera. Nach ihrer ersten Rolle 1963 in dem Fernsehspiel "Kleider machen Leute" an der Seite von Hanns Lothar wurde sie sehr schnell zu einer der meistbeschäftigten TV-Darstellerinnen. Daneben lieh sie als Synchronsprecherin Audrey Hepburn, Claudia Cardinale und Doris Day ihre Stimme. Heute wird die Schauspielerin 80 Jahre alt.