Kulturnachrichten

Donnerstag, 23. Februar 2017

Polnische Justiz ermittelt wegen Theater-Skandals Teatr Powszechny in Warschau bringt Sexszenen mit Kreuzen und Papststatue auf die Bühne Die polnische Staatsanwaltschaft hat wegen eines regierungs- und religionskritischen Stücks des Warschauer Teatr Powszechny Ermittlungen aufgenommen. Die Theatermacher stünden im Verdacht, religiöse Gefühle verletzt und zur Ermordung des Chefs der rechtskonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, aufgerufen zu haben, teilte Staatsanwalt Lukasz Lapczynski gestern mit. Für besonderen Anstoß hatte eine Szene des Stücks gesorgt, in der eine Schauspielerin Oralverkehr an einer Statue von Papst Johannes Paul II. simuliert. Auf der Bühne werden auch einige Sexszenen dargestellt, in denen das christliche Kreuz eine Rolle spielt. Zudem gibt es in dem Stück eine Anspielung auf einen möglichen Anschlag auf Kaczynski. Die katholische Kirche hatte das Stück "Der Fluch", das am vergangenen Samstag Premiere hatte, bereits als "Gotteslästerung" bezeichnet. Die Vorlage des Dramatikers Stanislaw Wyaspianski stammt von 1899; Regisseur Oliver Frljic änderte die Urfassung aber stark ab. Künstler in Polen klagen seit dem Amtsantritt der PiS-Regierung 2015 über ein zunehmend eingeengtes kulturelles Klima.

Regisseur bringt Syrerin zu den Oscars Er wolle der Frau eine Plattform bieten Der Dokumentarfilmer Marcel Mettelsiefen, der mit der Flüchtlings-Doku "Watani: My Homeland" für den Oscar nominiert ist, will die in Deutschland lebende Syrerin Hala zur Preisverleihung mitbringen. Er hoffe sehr, dass ihrer Ankunft am Freitag in Los Angeles nichts mehr im Wege stehe, sagte Mettelsiefen der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Empfangs für die nominierten Dokumentarfilmer. Das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend islamischen Ländern hatte die Anreise der vierfachen Mutter zunächst verhindert. Richter haben das Verbot inzwischen blockiert. Er wolle ihr bei der Oscar-Show eine Plattform bieten, dass sie dort ihre Geschichte einer "starken muslimischen und politisch denkenden Frau" erzählen könne, sagte Mettelsiefen. Natürlich werde sie als gläubige Muslimin mit einem Kopftuch über den roten Teppich laufen. Für den Film, den der deutsche Regisseur mit dem britischen Produzenten Stephen Ellis drehte, begleitete er die Familie aus Aleppo über mehrere Jahre bis zu ihrer Ankunft in Deutschland. Halas Ehemann war von der Terrormiliz IS entführt worden.

Brit Awards für David Bowie - Tränen um George Michael Britische Musikbranche feiert mit David Bowie und George Michael gleich zwei verstorbene Künstler Mehr als ein Jahr nach seinem Tod ist David Bowie bei den Brit Awards gleich doppelt ausgezeichnet worden. Posthum erhielt Bowie, der am 10. Januar 2016 gestorben war, den Preis in der Kategorie "Bester Britischer Solokünstler" und für sein letztes Werk "Blackstar», das als "Bestes Britisches Album" ausgezeichnet wurde. Den Preis für "Blackstar" nahm Bowies Sohn Duncan Jones entgegen. Die Auszeichnung als "Beste Britische Solokünstlerin" erhielt die Sängerin Emeli Sandé, die auch ihren Song "Hurts" darbot. Zur besten britischen Gruppe wurde die Band "The 1975" aus Manchester gewählt, zum besten britischen Nachwuchskünstler der Blues- und Soulsänger Rag'n'Bone Man, der in Deutschland mit "Human" eine Nummer-eins-Single hatte, die in Großbritannien aber nur Platz zwei erreichte. Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte Andrew Ridgeley, ehemaliger Bandkollege des an Weihnachten 2016 verstorbenen George Michael im Pop-Duo "Wham!". Zusammen mit den früheren Background-Sängerinnen Helen DeMacque und Shirlie Holliman, denen dabei die Tränen kamen, erinnerte er an seinen Freund. Anschließend sang Coldplay-Sänger Chris Martin Michaels Hit "A Different Corner".

Kuba: Bücher des Ch. Links Verlag beschlagnahmt Proteste der Frankfurter Buchmesse Kubanische Behörden haben Bücher des Berliner Ch. Links Verlags auf der jüngsten Internationalen Buchmesse in Havanna beschlagnahmt. Die Bücher seien aus dem deutschen Gemeinschaftsstand entfernt worden, teilte der Ch. Links Verlag mit. Es habe sich um Titel gehandelt, die sich ganz oder teilweise mit Kuba befassen. Die Frankfurter Buchmesse, die den Stand organisiert hatte, bestätigte den Vorgang. Zwei Personen hätten auf der Buchmesse die Bände mitgenommen. Sollte es sich um Zensur handeln, werde die Messe protestieren, sagte Sprecherin Katja Böhne. Bei den beschlagnahmten Titeln handelt es sich um den aktuellen Band von Hannes Bahrmann "Abschied vom Mythos - Sechs Jahrzehnte kubanische Revolution", der von der Bundeszentrale für politische Bildung angekauft wurde. Auch das Lesebuch "Revolutionen" mit einem Aufsatz des ehemaligen deutschen Botschafters in Havanna, Bernd Wulffen, sei mitgenommen worden. Entfernt worden seien auch die Anthologien "Oh Du, geliebter Führer" über Personenkult sowie "Ostalgie international - Erinnerungen an die DDR von Nicaragua bis Vietnam".

Mülheimer Dramatikerpreis: Die Nominierten stehen fest Aus 142 Theaterstücken wurden sieben ausgewählt Stücke über Gewalt in Zeiten der gesellschaftlichen und politischen Verunsicherung dominieren in diesem Jahr beim Mülheimer Dramatikerpreis. Aus 142 Stücken, die in der Saison 2016/17 uraufgeführt wurden, habe die Jury sieben Stücke für den Wettbewerb ausgewählt, sagte Jury-Sprecherin Cornelia Fiedler in Mülheim. Darunter sind bekannte Theaterautoren wie Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek mit ihrem Stück "Wut" sowie Anne Lepper und der Österreicher Ferdinand Schmalz. Erstmals im Rennen sind die Autoren Konstantin Küspert, Milo Rau, Clemens J. Setz und Olga Bach. Bachs Stück "Die Vernichtung" ist als Inszenierung des Konzert Theater Bern auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Der mit 15 000 Euro dotierte Mülheimer Dramatikerpreis gehört zu den begehrtesten Theaterauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Der Preisträger wird Anfang Juni gekürt.