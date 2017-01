Podcast #NewWork "Der Wandel stärkt uns"

Von Inga Höltmann

Ins Büro zu fahren war früher eine Notwendigkeit - heute braucht es schon bessere Gründe dafür, meint Kühmayer. Notebook und Smartphone machen das möglich. (imago/Westend61)

Der Wandel der Arbeitswelt ist tiefgreifend, angetrieben durch die Digitalisierung. Aber was bedeutet das für unsere Arbeit? Und wie wird sie schon bald aussehen? Das sind Fragen, mit denen sich der Managementberater Franz Kühmayer beschäftigt.

Franz Kühmayer beschäftigt sich mit dem Thema "Zukunft der Arbeit". Dabei kombiniert er seine Erfahrung als Manager in internationalen Konzernen mit einem Blick in die Zukunft.

Was verändert sich?

Mit ihm spricht Inga Höltmann in dieser Folge darüber, was sich da eigentlich verändert in der Arbeitswelt und wie die hinterher aussehen könnte. Was erwartet uns in der Zukunft? Wie wird der Wandel ablaufen? Kann man sich als Unternehmen, als Chef vorbereiten? Wie nimmt man die Mitarbeiter mit? Wird man sich von manchen verabschieden müssen?

Franz Kühmayer: ein Experte für das Thema "Zukunft der Arbeit" (Inga Höltmann)

Heute müsse man nicht mehr ins Büro fahren, man habe die nötige Technik daheim im Büro, so Franz Kühmayer. Im Büros stehe vielmehr die Kommunikation und der Austausch untereinander im Vordergrund. Die Digitalisierung werde allerdings nicht von heute auf morgen ablaufen, sondern in Schüben. "Der Wandel stärkt uns", sagt der Experte für die Zukunft der Arbeit.

