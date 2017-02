#PiU10 Der Schulz-Effekt und die Herzkammer der SPD

Frank Capellan, Andre Zantow, Moritz Küpper

Eine SPD-Anhängerin mit einem Button "Zeit für Martin" in der SPD-Parteizentrale in Berlin. (picture alliance / Kay Nietfeld/dpa)

Martin Schulz hebt die SPD wieder in den Umfragen nach oben, Parteibücher sind vergriffen, wie lässt sich dieser Effekt erklären? Und warum gibt es in der Herzkammer der SPD einige Parteiwechsler vor der Landtagswahl in NRW im Mai?

In der 10. Folge von "Parteien im Umbruch" begrüßen wir Frank Capellan. Er ist seit gefühlten "Ewigkeiten" im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio und berichtet dort u. a. mit dem Schwerpunkt SPD. Er war auf hunderten Parteiveranstaltungen, hat unter den Genossen viele Kommen und Gehen gesehen. Nun also Martin Schulz, der 61-Jährige Ex-Alkholiker, Ex-Europaparlaments-Präsident und leidenschaftlicher Bürger von Würselen an der deutsch-niederländischen Grenze. Wie konnte er dem Bundestagswahlkampf neue Dynamik verpassen und realistische Möglichkeiten für Angela Merkels Abdankung eröffnen?

Im Herzen der Sozialdemokratie - dem Ruhrgebiet - ist dagegen bei vielen Genossen der Ofen aus. Sie sind gewechselt zur rechtspopulistischen AfD, auch wenn die mit Arbeitnehmerrechten und Sozialpolitik wenig am Hut hat. Die Ursachen liegen woanders, schildert unser Landeskorrespondent für NRW Moritz Küpper.