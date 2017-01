#PiU04 Wahlkampf mit Big Data und die Auferstehung der FDP

Von Philipp Banse und Wolf-Sören Treusch

Bei den Wahlkampfstrategen steht Big Data momentan hoch im Kurs. (dpa/picture alliance/Ole Spata)

Was geht im Wahljahr 2017? Wie Big Data und Psychometrik den Wahlkampf verändern können, ist Thema in dieser Folge der Serie "Parteien im Umbruch". Außerdem schauen wir uns an, wie die FDP aus der Versenkung auftaucht.

Wer und wo sind unsere potenziellen Wähler, fragen sich die deutschen Parteien im Wahljahr. Die klassischen Milieus lösen sich immer mehr auf, die parteipolitische Botschaft wirksam zu adressieren, wird schwerer. Wahlkampf-Strategen schauen gern in die USA, wenn sie nach neuen Rezepten suchen, wie man Menschen erreichen und überzeugen kann. Besonders eine Technik hat die Szene elektrisiert: Psychometrik. Big Data könnte mehr Effizienz in den Wahlkampf bringen. Unternehmen bieten sich an, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Doch was ist möglich in Deutschland? Philip Banse hat recherchiert.

Selbstbild der erneuerten FDP

Die Freien Demokraten sind wieder da. Auf Länderebene haben sie in den vergangenen zwei Jahren überall dort, wo gewählt wurde, zugelegt. In Rheinland-Pfalz regiert die FDP sogar wieder mit. Und nun wollen die Liberalen wieder in den Bundestag einziehen; trotz großer Konkurrenz von links, rechts und aus der Mitte. Die Partei zeigt sich geeint und spricht mit einer Stimme, es ist vor allem die des Parteivorsitzenden Christian Lindner. Wolf-Sören Treusch über das Selbstbild der erneuerten Partei.