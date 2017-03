Kulturnachrichten

Montag, 13. März 2017

Picasso-Enkel leiht Museum 166 Werke seines Großvaters Bernard Ruiz-Picasso hatte bereits zur Gründung des Museums beigetragen Der Picasso-Enkel Bernard Ruiz-Picasso leiht dem Picasso-Museum im südspanischen Málaga weitere 166 Werke seines berühmten Großvaters. Einige dieser Werke seien "total sinnbildhaft" für das Schaffen Pablo Picassos, sagte Ruiz-Picasso bei der Eröffnung der neuen Bildersammlung der Nachrichtenagentur AFP. Als Beispiel nannte er einen Stierkopf aus Bronze, den Picasso 1942 in Paris angefertigt hatte. Der 57-jährige Maler-Enkel verleiht die Werke für drei Jahre an das Museum in Málaga, dem er 2003 mit seiner Mutter Christine Pauplin mit der Stiftung von mehr als 180 Werken zur Gründung verholfen hatte. Das Museum in Málaga, das in einem andalusischem Stadtpalast aus dem 16. Jahrhundert untergebracht ist, stellt die neuen Leihgaben nun abwechselnd aus. Alle drei Monate sollen andere Werke ausgestellt werden.

Deutsches Historisches Museum gibt Dresdner Kunstwerke zurück Russen haben Bilder irrtümlich an das falsche Museum zurück Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) bekommen zwei seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Kunstwerke zurück. Die im Zuge der Provenienzforschung im Deutschen Historischen Museum (DHM) Berlin entdeckten Objekte werden am 24. März übergeben, wie die Stiftung mitteilte. Dabei handelt es sich um zwei Werke aus dem 17. Jahrhundert: ein 30 mal 30 Zentimeter großes, in Gold graviertes Reiterbildnis des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und ein 29,3 mal 39 Zentimeter messendes Ölgemälde, das den Stammbaum des Regenten und seiner zweiten Frau Magdalena Sibylla, einer geborenen Herzogin von Preußen, zeigt. Die aus dem damaligen Historischen Museum Dresden stammenden Bilder gehörten zu den von sowjetischen Trophäenkommissionen 1945 in Dresden beschlagnahmten Kunstwerken. Bei der Rückgabe in den 1950er Jahren wurden sie irrtümlich dem gleichnamigen Berliner Museum zugeteilt, wie ein Sprecher sagte.

Theatertreffen: 3 Sat-Preis für Milo Rau Inszenierung "Five Easy Pieces" wird ausgezeichnet Der Schweizer Regisseur Milo Rau erhält den diesjährigen 3 Sat-Preis, der auf dem Berlin er Theatertreffen vergeben wird. Ausgezeichnet wird seine Inszenierung „Five Easy Pieces, ein Stück über das Leben und die Verbrechen des Belgiers Marc Dutroux, nachgestellt von Kindern zwischen 8 und 13 Jahren. In der Begründung der Jury heißt es: „Rau macht das Ungeheuerliche zwar nicht erträglich, aber er macht es erzählbar, und er stellt dabei grundsätzliche Fragen nach der Gewaltstruktur zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Seit 1997 vergibt 3 Sat den mit 10.000 Euro dotierten Preis für eine künstlerisch innovative Leistung unter den eingeladenen Ensembles. Das Theatertreffen findet vom 06. bis 21. Mai statt.

Ukrainischer Geheimdienst überprüft ESC-Teilnehmerin Russische Sängerin soll gegen Einreisebestimmungen verstoßen haben Beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in der Ukraine könnte auf die Sängerin des russischen Beitrags ein Auftrittsverbot zukommen. Erst am Sonntagabend hatte der halbstaatliche russische TV-Sender Perwy Kanal in Moskau mitgeteilt, dass Julia Samoilowa für den Wettbewerb in Kiew im Mai ins Rennen geschickt werde. Am Montag leitete der ukrainische Geheimdienst prompt die Überprüfung eines früheren Auftritts der 27-Jährigen auf der Krim ein. Das sagte Pressesprecherin Jelena Gitlanskaja dem Sender Espresso.tv zufolge. Die im Rollstuhl sitzende Sängerin ist im Juni 2015 in der Stadt Kertsch auf der ukrainischen Halbinsel aufgetreten, die von Russland im Jahr 2014 annektiert worden war. Reisen auf die Krim über Russland sind seit der Annexion von ukrainischer Seite verboten und werden mit einer mehrjährigen Einreisesperre geahndet. Sollte Samoilowa nicht über das ukrainische Festland eingereist sein, könnte dies eine Teilnahme beim ESC verhindern. Kiew hat angekündigt, für den TV-Wettbewerb keine Ausnahmen zu machen.

Polizei ermittelt gegen italienisches Wirtschaftsblatt Journalisten bei "il Sole 24 Ore" streiken Eine der renommiertesten Zeitungen Italiens ist in eine schwere Krise geraten. Gegen den Chefredakteur des Wirtschaftsblatts "Il Sole 24 Ore" und mehrere Führungskräfte des Unternehmens wird wegen angeblich geschönter Leserzahlen und finanzieller Unregelmäßigkeiten ermittelt. Die Zeitung "erlebt die dramatischsten Stunden ihrer Geschichte", hieß es in einer Mitteilung des Journalistenverbands Alg. Einige Journalisten streikten am Montag den dritten Tag in Folge und forderten den Rücktritt von Chefredakteur Roberto Napoletano. Er hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, habe dem Verwaltungsrat des Unternehmens mitgeteilt, seine Tätigkeit so lange auszusetzen, bis die Ermittlungen abgeschlossen seien, hieß es aus Ermittlerkreisen. "Il Sole 24 Ore" sieht sich als italienisches Pendant zur "Financial Times".

Goethe-Institut lobt Preis für afrikanische Künstler aus Auszeichnung soll an getötete Leiterin des Goethe-Instituts erinnern Mit dem Henrike-Grohs-Preis will das Goethe-Institut künftig herausragende afrikanische Kulturschaffende unterstützen. Wie das Goethe-Institut auf seiner Homepage schreibt, soll die Auszeichnung an die Lebensleistung der ehemaligen Leiterin des Goethe-Instituts Abidjan erinnern und ihr besonderes Anliegen fortführen, den internationalen Dialog zu fördern. Henrike Grohs war am 13. März 2016 bei einem terroristischen Attentat in der Côte d'Ivoire ums Leben gekommen. "Henrike Grohs war eine Kollegin, die für die verbindende Kraft der Kultur stand. Ihr Engagement am Goethe-Institut galt dem Beitrag, den Künstlerinnen und Künstler aus Afrika in ihren Gesellschaften, auf dem Kontinent und für den globalen Diskurs leisten können", sagt Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts. Die gemeinsam mit der Familie Groh ausgerufene Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und soll einmal jährlich an einen oder mehrere Preisträger aus den Bereichen Bildende Kunst, Tanz, Theater, Musik, Film oder Fotografie vergeben werden.

"Die immer lacht" ist erfolgreichster deutscher Song 2016 Kerstin Ott komponierte Hit schon vor 15 Jahren Mehr als 800 000 Mal wurde das Lied "Die immer lacht" verkauft und das dazugehörige Video auf YouTube über 92 Millionen Mal angeschaut. Diese Zahlen meldet die Verwertungsgesellschaft GEMA für die Komposition von Kerstin Ott. Damit erhält die Berliner Sängerin den Deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie "Erfolgreichstes Werk 2016". Ott schrieb den Titel bereits vor 15 Jahren für eine kranke Freundin, doch erst durch einen Remix der Produzenten Rico Einenkel und Sebastian Seidel wurde der Song 2016 bekannt. "Die immer lacht" erreichte in Deutschland und Österreich Platz zwei der Hitlisten und hielt sich mehrere Monate lang in den Top Ten.

"Kong: Skull Island" führt Nordamerikas Kinocharts an Riesenaffen-Film spielte am ersten Wochenende 61 Millionen Dollar ein Der Monsteraffe Kong ist König der nordamerikanischen Kinocharts. An seinem Startwochenende in den USA und Kanada spielte "Kong: Skull Island" nach ersten Schätzungen 61 Millionen Dollar (etwa 57 Millionen Euro) ein. Das liegt deutlich über den Branchenerwartungen von rund 50 Millionen Dollar. Der Abenteuerfilm mit Tom Hiddleston, Brie Larson und Samuel L. Jackson bei ihrer Erkundungsreise auf der unerforschten Insel Skull Island drängte damit den Comicverfilmung-Film "Logan - The Wolverine" auf den zweiten Platz ab. Der raffinierte Horror-Thriller "Get Out" verdiente an seinem dritten Wochenende noch starke 21 Millionen Dollar dazu. Das reichte für den dritten Platz der Charts. Auf den weiteren Rängen folgen das Fantasy-Drama "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott" (zehn Millionen Dollar) und der Lego-Animationsfilm "The LEGO Batman Movie" mit knapp acht Millionen Dollar.

Straelener Preis an Queneau-Übersetzer Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel werden ausgezeichnet Der mit 25 000 Euro dotierte Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW geht in diesem Jahr an Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Die in Berlin lebenden Literaturübersetzer werden für ihre Neuübertragung von Raymond Queneaus "Stilübungen" (2016, Suhrkamp) ausgezeichnet, wie das Europäischen Übersetzer-Kollegium (EÜK) in Straelen mitteilte. In "Stilübungen" variierte Queneau (1928-1972) einen kurzen Text über eine banale Rempelei in einem Pariser Autobus durch verschiedene Stilarten in amüsante Geschichten. Heibert und Schmidt-Henkel "spielen so präzise wie übermütig mit den Formen des Sprechens und Erzählens und feiern damit den großen Reichtum unserer Sprache", hieß es in der Jury-Begründung. Zugleich würdigt der Preis das Lebenswerk der beiden Übersetzer, die seit rund 30 Jahren aus verschiedenen Sprachen Literatur übertragen.

Trierer Stadtrat entscheidet über Karl-Marx-Statue China will der Geburtsstadt des Philosophen eine riesige Bronze-Skulptur schenken Soll die Stadt Trier die riesige Karl-Marx-Statue annehmen, die China ihr zum 200. Geburtstag des berühmten Philosophen schenken will? Darüber will heute Nachmittag der Trierer Stadtrat entscheiden. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) ist dafür: "Karl Marx ist einer der größten Bürger in dieser Stadt und wir sollten ihn nicht verstecken", sagte er. Die geplante Statue von Karl Marx soll inklusive Podest 6,30 Meter hoch werden und in der Nähe der Porta Nigra auf einem Platz aufgestellt werden. Größe und Ort des "Mega-Marx" haben bei Bürgern allerdings auch heftige Kritik ausgelöst. Angefertigt werden soll die Bronze-Skulptur vom chinesischen Künstler Wu Weishan. Anfang März hatte die Stadt einen hölzernen Dummy der Statue aufgestellt, damit sich die Trierer einen Eindruck machen konnten. Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, war am 5. Mai 1818 in Trier geboren worden und verbrachte dort auch die ersten 17 Jahre seines Lebens.

Martin Luther und sein Einfluss auf Goethes Werk Ausstellung in Düsseldorf zeigt Auswirkungen der Reformation auf den Dichterfürsten Unter dem Titel "Bibel, Sprache, Wahrhaftigkeit" zeigt das Goethe-Museum in Düsseldorf seit Sonntag eine Ausstellung, die sich mit dem Einfluss Martin Luthers auf Johann Wolfgang von Goethe befasst. Charakter, Werk und insbesondere die Bibelübersetzung des Reformators hätten den Protestanten und Dichter Goethe lebenslang begleitet, teilte das Museum mit. Die Ausstellung aus Beständen der Sammlung Anton und Katharina Kippenberg zeige zum 500. Reformationsjubiläum die vielfältige Bedeutung, die Luther für Goethes eigenes Werk hatte. "Wir wissen gar nicht, was wir Luthern und der Reformation im Allgemeinen Alles zu danken haben", lautete die Überzeugung Goethes, der 1817 das 300. Jubiläum der Reformation in Thüringen erlebte. Goethe habe an Luther seinen klaren Ausdruck, seine deftig-derbe Sprache sowie seine kämpferische Persönlichkeit geschätzt. Goethes Werk sei durchdrungen von Formulierungen, die ihren Ursprung bei Luther hätten, erklärten die Ausstellungsmacher.