Peymann verabschiedet sich vom Berliner Ensemble

Samstag, 11. Februar 2017

Das ergab eine Umfrage des Instituts "YouGov" unter gut 1.000 Teilnehmern. Danach gaben 38 Prozent an, sie hätten wenig Interesse an deutschen Produktionen. Tendenziell stehen Frauen Filmen aus Deutschland etwas aufgeschlossener gegenüber: Nur 34 Prozent von ihnen meiden sie eher - im Vergleich zu 41 Prozent der Männer.

Die Filmregisseurin und Drehbuchautorin Angelina Maccarone ist mit dem Deutschen Drehbuchpreis 2017 geehrt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung sowie die Trophäe "Goldene Lola" bekam sie für ihr unverfilmtes Drehbuch "Klandestin" am Rande der Berlinale von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) überreicht. Zur Begründung der Jury hieß es: "Das Drehbuch zeigt auf eindrückliche Weise, wie sehr wir Menschen in dieser globalen Welt miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Es fordert leidenschaftlich dazu auf, Privilegien zu teilen und Verantwortung zu übernehmen."

Hessische Stadt Erlensee will keine Bühne für Hass und Nationalismus bieten

Die hessische Stadt Erlensee hat die Aufführung eines Theaterstücks über den gescheiterten türkischen Putschversuch im Sommer 2016 verhindert. Die Stadt kündigte als Eigentümerin der Erlenhalle den Mietvertrag mit dem Veranstalter, sagte Bürgermeister Stefan Erb. "Das Stück ist geprägt von Gewalt, Hass und Nationalismus....Mir ist auch egal, wer da über wen triumphiert. Aber so etwas wollen wir keine Bühne bieten", sagte Erb. Das Theaterstück heißt übersetzt "Letzte Festung Türkei" und war für den 17. Februar geplant. Es sei von einer Theatergruppe aus Istanbul bereits in mehreren europäischen und deutschen Städten aufgeführt worden und habe gewaltverherrlichende und nationalistische Züge, sagte Erb. In Medienberichten ist mit Blick auf den Veranstalter von einem "ultranationalen türkischen Idealistenverein" die Rede. Zur Kündigung der Vorstellung bediente sich die Stadt einer Klausel im Mietvertrag, wonach Untervermietungen nicht gestattet werden. Als offizieller Mieter sei ein Unternehmen aufgetreten, das sonst türkische Hochzeiten in der Erlenhalle veranstalte.