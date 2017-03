Peter Eigen Der Vorkämpfer gegen Korruption

Prof. Peter Eigen im Gespräch mit Susanne Führer

Peter Eigen hat die Antikorruptions-Organisation "Transparency International" mitgegründet. (Transparency International )

Peter Eigen, Jurist und Mitbegründer von Transparency International, hält Korruption für das Haupthindernis für die demokratische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Welt. Wir fragen ihn, warum es so schwer ist, gegen Korruption vorzugehen.

Seit fast 20 Jahren ist Korruption in Deutschland verboten. Das ist vor allem das Verdienst von Peter Eigen. Der Jurist kämpft seit fast 25 Jahren gegen Bestechung in Wirtschaft und Politik. 1993 gründet er zusammen mit anderen Transparency International - die weltweit erste und inzwischen führende Anti-Korruptionsorganisation.

Zuvor hatte Eigen fast 20 Jahre für die Weltbank gearbeitet. Vor allem seine Erfahrungen in Afrika bringen ihn zu der Erkenntnis, dass Korruption das "Haupthindernis für die demokratische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Welt" sei. Eine Diagnose, die bei der Weltbank Anfang der 90er-Jahre keine Fürsprecher findet - im Gegenteil.

In Deutschland zurzeit etwa 120 Prozesse wegen Korruption

Wütend beendet Eigen sein Arbeitsverhältnis mit der Weltbank und lässt sich vorzeitig in den Ruhestand versetzen. In verschiedenen Positionen, mit unterschiedlichen Organisationen konzentriert er sich seitdem darauf, Strukturen des unlauteren Gebens und Nehmens offen zu legen und an den Pranger zu stellen. Mit Erfolg: Allein in Deutschland stehen derzeit etwa 120 Firmen wegen Korruptionsverdacht vor Gericht.

Warum ist es so schwer, gegen Korruption vorzugehen? Wer sind die Profiteure, wer die Opfer? In welchen Bereichen sieht er besonders großen Handlungsbedarf?